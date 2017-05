Alto turmequé

Alto Turmequé

Distinción

Luis Fernando Santos Calderón (izq.) y las directivas del Círculo de Periodistas de Bogotá, en cabeza de William Giraldo y Gabriel Ortiz, hicieron entrega el jueves a El Espectador de la medalla Enrique Santos Castillo (1917-2001), distinción creada en memoria de quien fuera jefe de redacción y editor general de El Tiempo durante cinco décadas y es el padre del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Se entrega por primera vez y exalta los 130 años de fundación de este diario y su lucha por la libertad de expresión. Recibió el galardón el director de este diario, Fidel Cano Correa.

Inspirado

En su visita a la Feria del Libro se vio a Belisario Betancur, reconocido por su afición a la poesía y su gusto por la literatura en general, muy contento disfrutando del stand de Frailejón Editores. El estilo de los libros, encuadernados a mano, con telas y papeles importados, firmados por los autores y en ediciones de máximo 500 ejemplares, enamoró al expresidente. Antes de comprar recitó de memoria fragmentos de clásicos, como Romancero gitano, de Federico García Lorca, y Los heraldos negros, de César Vallejo.

Por la derecha

En Colombia, cuando a algún dirigente político le preguntan si es de derecha, siempre responde: no, de centro. Pero parece que muchos van a salir del clóset este lunes y martes, cuando se realiza en el centro de eventos hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda el Primer Encuentro Internacional de Partidos Políticos de Centro Derecha, organizado por el Partido Conservador y la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Entre los invitados están Luis Alberto Lacalle y Armando Calderón, expresidentes de Uruguay y El Salvador; Tomás Guanipa, líder de Primero Justicia, de Venezuela; Carmen Quintanilla, del Partido Popular de España; Roberto Gil, del PAN de México, y Chris Godbey, del Partido Republicano de EE. UU. Por Colombia asisten, entre otros, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Y precisamente, entre los temas a analizar están los desafíos que enfrenta la ideología de centro derecha en la coyuntura global actual, los nuevos liderazgos y el populismo.

Giro en U

Según los acuerdos políticos en el interior de la Unidad Nacional, la presidencia de la Cámara de Representantes para el último período de la legislatura 2014-2018, que arranca el 20 de julio, le corresponde a Cambio Radical, que desde hace rato tiene definido su postulado: Rodrigo Lara. Sin embargo, en los pasillos del Capitolio dicen que, aunque en un principio los de la U y los liberales intentaron irrespetar lo pactado, ahora la postura es que aceptan que Cambio Radical asuma el cargo, pero rechazan el nombre de Lara. De hecho, ya se habla de que Carlos Abraham Jiménez, representante de esa colectividad por el Valle del Cauca, sería el plan B en caso de que el boicot prospere.

El legado

En febrero pasado, a los 90 años de edad, falleció el director y fundador del diario La Libertad de Barranquilla, Roberto Esper Rebaje. También fue concejal, dueño de los supermercados Robertico y dirigente deportivo. Lo que no se sabía es que ahora sus herederos discuten qué hacer con la red de ocho emisoras al aire en la región Caribe y los periódicos que dejó. Además de La Libertad, tenía el periódico La Verdad, en Cartagena, y el bogotano El Espacio. Este último, de línea amarillista, venía circulando de lunes a viernes y con una edición de fin de semana. Ahora parece que sólo quedará una edición, mientras deciden si venden la marca a interesados, como algunos inversionistas del canal Cablenoticias.

Camino a Rusia

Las universidades Eafit, de Medellín, y Nacional, de Bogotá, son las primeras en proponer cursos de formación intensiva para estudiantes o viajeros interesados en ir al Mundial de Rusia 2018. La enseñanza del ruso incluye desde saludar hasta la manera de adquirir entradas para ir a una presentación de ballet, comprar tiquetes para un tren transiberiano de Moscú a Ulán Bator (Mongolia), pedir caviar a buen precio en un restaurante, identificar el nombre de un chocolate delicioso y preparar la original sopa rusa. El objetivo es que los colombianos aprendan a defenderse como turistas con diálogos básicos y recortar distancias culturales. Rusia es un país con nueve zonas horarias y una geografía que incluye mar, costas y volcanes.

Buena vitrina

En el municipio Tabio están orgullosos de ser noticia internacional, así en Colombia no lo hayan registrado, gracias a una reciente crónica escrita por la periodista Alba Tobella para la agencia Associated Press, la cual reveló cómo se rodó en secreto, en este pueblo de Cundinamarca, una serie basada en la vida del narco mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán. Todo porque, ante la falta de garantías de seguridad en México, Univisión y Netflix tuvieron que trasladar la producción a sitios del corazón de Colombia, donde recrearon Sinaloa, Guadalajara y la frontera con Estados Unidos. La clave fue que ningún visitante hablaba de la serie “El Chapo”, sino de la telenovela “Dolores de amor”. Incluso los extras locales desconocían la realidad del rodaje. Tabio no era tan famoso desde que se aseguró en los años 90 que lo sobrevolaban ovnis.