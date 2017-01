Nueva esperanza

Liberales y la U: cocinando la alianza

El jueves pasado, el senador Horacio Serpa, copresidente del Partido Liberal, salió a desmentir una supuesta reunión con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y una posible alianza de cara a la contienda electoral presidencial de 2018. De paso, reconoció que sólo con la U ha habido acercamientos. Y en efecto, ese mismo día y muy secretamente, Serpa almorzó en la sede del senador Armando Benedetti, copresidente de dicha colectividad, en Chapinero, buscando un consenso para promover un candidato único de los sectores que respaldan el proceso de paz. Y aunque ni uno ni otro lo reconozcan todavía abiertamente, dicen que todos los caminos conducen a Humberto de la Calle.

Los datos del secuestro

Esta semana salió el reporte de 2016 sobre delitos de mayor impacto en las principales ciudades de Colombia con cifras preocupantes en lo que tiene que ver con el flagelo del secuestro. En el caso de Bogotá, por ejemplo, en 2016 se registraron 24 secuestros, aumentando en un 41 % frente al año anterior, cuando se presentaron 17. En el caso de Medellín se pasó de 13 a 24 secuestros, un incremento del 85 %. En el caso de Cali, en 2015, fueron 6 y el año pasado 11, es decir, un incremento del 83 %. En Barranquilla, en 2016, no hubo secuestros.

Las cifras de la corrupción

En medio del escándalo de Odebrecht, la ONG Transparencia Internacional presentará los resultados del Índice de Percepción de Corrupción de 2016. Todo dice que en Colombia las cosas no mejoran mucho y que ese índice no resulta tan positivo. Pero parece que hay otras sorpresas en el tradicional informe.

Vientos de cambios en la Embajada de EE. UU. en Colombia

Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un importante nombramiento. Designó como fiscal general adjunto de ese país a Keneth Blanco. Este funcionario hace unos meses estuvo en Colombia en un evento académico en la Universidad Católica y desde entonces quedó encantado con el país. Pues resulta que el funcionario es el jefe y amigo personal de otro destacado servidor de la justicia de Estados Unidos, el agregado judicial Marlon Cobar, destacado por sus investigaciones en el país. Por eso, en la Embajada en Bogotá, se da casi por un hecho que Cobar retornará a su país a un cargo clave junto a Blanco.

Obama, ¿imborrable?

No hay duda de que Donald Trump sabe explotar muy bien las redes sociales. A través de su cuenta en Twitter @realDonaldTrump, que llegó a tener 20,4 millones de seguidores, el republicano insulta, se burla, pelea, informa y desinforma. Conscientes de la importancia de Twitter para Trump, tan pronto juró como el 45 presidente de Estados Unidos, su nueva cuenta oficial, como mandatario de EE. UU., @POTUS, fue cambiada. Segundos después Barack Obama había sido borrado, aparecía la cara de Donald Trump, su nombre, etc. Pero olvidaron un pequeño detalle: la imagen de fondo que acompaña @POTUS, que muestra una inauguración multitudinaria, no correspondía a la ceremonia de Trump sino a la posesión de Obama en 2012. Un error viral…

Trump, sin teléfono

Y a propósito de Twitter, el mandatario recibió una mala noticia. El teléfono desde donde lanzaba sus incendiarios mensajes le fue confiscado por el Servicio Secreto, que le proporcionó un nuevo teléfono inteligente. Todo para evitar ser blanco de hackers… ¿Acaso rusos?

Bogotá, capital de la paz

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, no sólo reunirá en la capital a 27 ganadores del galardón, sino que contará con 30 de los más destacados trabajadores de la paz mundial. Irina Georgieva Bokova, de la Unesco; Steve Goose, de la Campaña Internacional para la prohibición de minas antipersonales; Hamet Uzumcu, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, y Joel Bouzou, representante de la Organización para la Paz y el Deporte son algunos de ellos. La cita será del 2 al 5 de febrero.

Nos buscan para atención médica

Pese al debate interno sobre la calidad de la salud y a los sonados casos de corrupción en ese sector, Colombia acaba de ser destacada en el exterior como destino para turismo de salud. El portal International Living, enfocado en información para pensionados y retirados, escogió al país como uno de los cuatro con mejores sistemas de salud del mundo. Destacó a Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Manizales por sus buenos galenos, la atención en inglés y los bajos costos de los servicios con la misma calidad. Por ejemplo, una cirugía de reemplazo de rodilla en Colombia puede costar US$30 mil, mientras que en EE. UU. vale US$50 mil. Una corona dental sale por US$300 frente a US$1.000 que vale en Norteamérica. Los otros países destacados fueron Malasia, Costa Rica y Panamá.