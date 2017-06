Alcalde Enrique Peñalosa admitió no tener ningún título de maestría ni doctorado

Redacción Bogota

En un evento organizado por la Procuraduría General de la Nación, el alcalde capitalino aclaró que no ha hecho ningún posgrado que sea homologable en Colombia, y sus estudios no se pueden encasillar en estas categorías académicas.

Los títulos profesionales del alcalde Enrique Peñalosa han sido motivo de críticas desde que se inició la campaña para revocarlo del mandato. Aunque en su hoja de vida figuraban un doctorado y una maestría, sus opositores se dieron a la tarea de desmentirlas y rápidamente se convirtió en una de las grandes polémicas que lo han salpicado desde que ocupa el cargo administrativo más importante de la capital del país.

Aunque en eventos anteriores, como el realizado en la Universidad de los Andes el 16 de marzo de este año, ya se había pronunciado sobre este tema, no fue sino hasta este viernes que el alcalde aceptó que ninguno de sus estudios de posgrados son homologables en Colombia, por lo que no pueden ser calificados como maestría o doctorado. (Lea aquí: “Estoy acostumbrado a que me madreen”: Peñalosa tras salir aplaudido de Los Andes)

La aclaración fue hecha por el mismo mandatario en un conversatorio organizado por la Procuraduría General de la Nación, luego de que la presentadora del evento leyera un perfil en el que se le atribuían estos títulos.

“Quiero aclarar, respecto a la presentación, que no tengo ni maestría ni doctorado. Tengo un posgrado de la Instituto Internacional en Administración Pública (IIAP), en París, y otro posgrado de la Universidad de Paris”, manifestó el alcalde al auditorio donde se encontraba.

Con estas palabras, el alcalde Peñalosa deja claro que no ha cursado estudios académicos de este tipo, aunque sostiene que los cursos que realizó en el exterior son del más alto nivel y, en el caso concreto de Colombia, no son equiparables.

Audio de La W.