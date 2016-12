Se presentó en la Fiscalía el taxista que transportó a los hermanos Uribe Noguera

Por la valiosa información que podría aportar sobre el caso del abuso y asesinato de la pequeña de 7 años, Yuliana Samboní, la Fiscalía emprendió la búsqueda del taxista que trasladó a los hermanos Uribe Noguera desde la carrera Séptima con calle 68 hacia la clínica Monserrat, el primer lugar al que intentaron llevar a Rafael tras cometer el homicidio.

Para facilitar la búsqueda, la Fiscalía divulgó la imagen del vehículo que recogió a los Uribe Noguera, pero que no permite identificar las placas ni móvil del taxi, y acudió al gremio de taxistas para encontrarlo. (Lea: Hermanos Uribe Noguera sí entraron al edificio Equus 66 el día del crimen de Yuliana)

Fue así como en cuestión de horas apareció el conductor del taxi, del cual aún no se conoce su identidad. El ente acusador no busca procesarlo sino requiere de su ayuda para contrastar su versión con la entregada por Francisco y Catalina, pues según Francisco Uribe, el trayecto no lo finalizaron los tres hermanos: Catalina se habría bajado en la Séptima con calle 72. (Lea: La versión de Francisco Uribe Noguera sobre el día del crimen de Yuliana Samboní)

Dijo además que en la Clínica Monserrat, ubicada en la carrera 18 con calle 134, les fue negado el ingreso por el supuesto cuadro de sobredosis que tenía Rafael Uribe tras haber consumido "perico" y aguardiente. Y, según su versión, habría sido en medio del trayecto donde Rafael le confesó que había matado a Yuliana. Todo esto podría ser ratificado o desmentido por el taxista.

La Fiscalía indaga si los hermanos Francisco y Catalina tuvieron algo que ver con la alteración de la escena del crimen y por qué no denunciaron a tiempo cuando supieron dónde estaba su hermano. (Lea: Uribe Noguera sí mató a Yuliana y el vigilante mintió)

Esta semana el Tribunal de Bogotá rechazó el recurso de Hábeas Corpus que pedía la libertad de Rafael Uribe, radicado por Edwin Mayorga, quien purga en Bucaramanga 20 años de prisión por acceso carnal violento y alegaba que la detención había sido ilegal y arbitraria. El magistrado Orlando Muñoz encontró improcedente la petición.

El próximo 11 de enero se realizará la audiencia de acusación en la que la Fiscalía pedirá una condena de 60 años para Rafael por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro simple. Entre tanto, Uribe Noguera permanece recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.