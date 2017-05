Artefacto de bajo poder explotó en una vivienda deshabitada de Teusaquillo, en Bogotá

Redacción Bogotá.

Autoridades acordonaron la zona y establecieron que el dispositivo fue instalado en el medidor del acueducto. El hecho no dejó víctimas ni damnificados.

En una vivienda esquinera y deshabitada de la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, estalló en la noche de este jueves un artefacto que produjo una fuerte onda expansiva, alertando de inmediato a los vecinos del sector.

Por ahora, no hay registro de víctimas, pero sí un gran susto por parte de los residentes del barrio, quienes aseguran que la explosión hizo vibrar muy fuerte los vidrios y otros elementos de las viviendas; algunos llegaron a asemejarla con un temblor. Hacia las 11:30 p.m., en redes sociales fue tendencia “Teusaquillo”, por internautas que sintieron el estallido y lo reportaron, u otros que cuestionaron el paso acelerado de dos máquinas de bomberos que atendieron la emergencia.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Salud y la Policía con unidades antiexplosivos, que acordonaron la zona para realizar sus labores: establecer el tipo de dispositivo que fue utilizado e indagar sobre otros posibles explosivos instalados en puntos aledaños.

Cerca del sitio de la explosión queda una estación de Transmilenio (Profamilia), el CAI de Teusaquillo, y varios locales comerciales, por lo que las primeras pesquisas estuvieron dirigidas a descartar alguna relación entre la detonación y estos lugares. Además, muy cerca del sitio de la explosión está la Nunciatura Apostólica, residencia nocturna del papa Francisco durante sus cuatro días de visita a Colombia.

Según la Policía, el artefacto fue instalado en la caja del medidor del acueducto de la vivienda, que se encuentra a la venta, y que fue el único daño material reconocido. Pese a lo intenso de la explosión, tampoco se registraron daños a viviendas contiguas.

“Afortunadamente no hay personas lesionadas, no hay pérdida de vidas humanas. Los daños son, básicamente, en la base de la estructura donde colocaron el explosivo. No hay daños estructurales de las residencias continuas”, aseguró a La FM el coronel José Gualdrón, comandante de la zona centro.

Red de Seguridad de Bogotá.