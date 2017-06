Aumenta a nueve el número de capturados por atentado en el Andino

Redacción Bogotá

Ocho días después del atentado en el Centro Comercial Andino, las investigaciones de las autrudades están arrojando resultados. La madrugada de este domingo fue capturada otra persona vinculada con los hechos. Esta detención tuvo lugar en el sur de Bogotá.

Con esta ya son nueve las personas capturadas por el atentado que dejó tres personas muertas.

Las primeras ocho capturas fueron posibles tras dos operativos simultáneos en Bogotá y el Espinal, departamento del Tolima.

En el municipio tolimense fueron capturadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que se encontraban en las fiestas y ferias que se adelantan en esta zona del país.

El director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Rojas, indicó que los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

"Los cuatro hombres y cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, grupo que ha reinvindicado varios de los atentados", dijo el alto oficial.

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez indicó que "hay evidencias para inferir autoría que comprometría a este movimiento (MRP) con el atentado".

El jefe del ente investigador señaló que a los capturados se les impurará los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, terrerismo, homicidio agravado en concurso homogeneo, tentativa de homicidio agravado, falsedad en documento público, fabricación tráfico y porte de armas y secuestro.

Terrorista del Andino pudo haber sido capturado un día antes del atentado

Con el anuncio de la captura de ocho personas que habrían participado en el atentado en el centro comercial Andino el pasado sábado, uno de los anuncios que sorprendió los hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Según el jefe del ente investigador, el hombre que habría puesto la bomba en el baño de mujeres en el edificio pudo haber sido capturado por las autoridades.

Martínez indicó que el pasado 16 de marzo, el hombre perteneciente al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, fue capturado con otra persona y, además, con explosivos en sus manos. Los hombres, que presuntamente fraguaban un atentado en la zona de la Ciudadela Colsubsidio (Noroccidente de Bogotá), en su momento fueron presentados ante el juez de garantías y se les formuló delitos por terrorismo y porte de explosivos.

Según explicó el fiscal Martínez, "a juicio del juez de garantías no se configuraba de manera razonable la imputación por terrorismo porque a pesar de ser detenidos con material explosivo, el juez determinó que no había habido terrorismo porque la bomba no explotó".

Según el jefe del ente acusador, el 16 de junio, es decir, 24 horas antes del atentado en la exclusiva zona comercial de la capital, la Fiscalía volvió a solicitar una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del explosivista del MRP, pero el juez de garantías "de nuevo determinó que no había méritos para imponer medida preventiva de libertad para este hombre".