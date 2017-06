Comparación de los sistemas de transporte

Bogotá ¿la única gran ciudad sin metro?

Dario Hidalgo*

Existen afirmaciones sobre metros y sistemas de buses que merecen verificación antes de ser repetidas como frases de cajón por redes sociales o en discusiones cotidianas. Como contribución a un debate informado alrededor de los medios de transporte masivo presentamos estos datos, que podrían ser útiles para Bogotá y sus discusiones sobre movilidad. Empecemos.

El área metropolitana de Bogotá es la única de su tamaño sin metro. Incorrecto.

En Bogotá y su área metropolitana viven casi 10 millones de personas. En el mundo hay 41 áreas que superan esa cifra y en 10 de ellas no hay metro. Se trata de Shijiazhuang (China), Lahore (Pakistán), Jakarta (Indonesia), donde está en construcción; Dhaka (Bangladesh), que ya cuenta con la aprobación para iniciar obras, y Tangshan y Shangtou (China), Kinshasa (República Democrática del Congo), Lagos (Nigeria) y Karachi (Pakistán), donde apenas hay planes. (Lea: Distrito inicia gestión para adquirir predios donde se levantará el metro)

Pocas ciudades con más de cinco millones de habitantes no tienen metro. Impreciso.

Sin contar municipios aledaños, Bogotá tiene 7,9 millones de habitantes. En el mundo hay 70 ciudades con poblaciones que van entre 5 y 10 millones. De éstas, 20 no tienen metro (29 %), incluida la capital de Colombia. En Xiamen (China) se encuentra en construcción; en Visakhapatnam (India), Quanzhou (China) y Bogotá está aprobada su construcción, y en Guayaquil (Ecuador), Khartoum (Sudán), Abuja (Nigeria) y Bandung y Surabaya (indonesia), apenas hay planes. En Casablanca (Marruecos) existe un tren ligero y en Jinan (China) no se puede construir por presencia de aguas subterráneas.

Los buses no hacen lo mismo que un metro. Engañoso.

Esto se puede ver de varias formas. Es claro que un tren podría mover más personas que un bus, pero hay que tener en cuenta también que los vagones de metro tienen distintas longitudes y capacidades. La movilización de pasajeros depende del número de trenes o buses que pasen por hora, no sólo de su capacidad. En términos de movilización de pasajeros, sólo los metros de 14 ciudades transportan más pasajeros por hora que Transmilenio. A su vez, el sistema bogotano mueve más gente que los metros de 156 ciudades en el mundo. Es decir, a Transmilenio sólo lo superan algunas líneas de metro, pero hace más que la mayoría de metros en términos de movilización de pasajeros en su tramo más cargado. De hecho, lleva aproximadamente los mismos pasajeros que la línea 1 de Santiago, y más pasajeros que la línea A del metro de Medellín. (Lea: Gobierno declara al Metro de Bogotá como proyecto de interés nacional y estratégico)

Transmilenio cuenta con algunos de los corredores de buses de mayor uso en el mundo. El corredor BRS, en la Avenida Presidente Vargas de Río de Janeiro, mueve 65.400 pasajeros por hora sentido en cuatro carriles. La Troncal de la avenida Caracas Norte de Transmilenio moviliza 48.000 pasajeros por hora sentido, incluso se han llegado a contabilizar 52.000. Otros corredores de alta utilización (mayor a muchos metros en el mundo) están en Joao Pessoa, Belo Horizonte, Estanbul, Guangzhou y São Paulo.

El metro es más productivo que un bus. Cierto, aunque es poca la diferencia.

Otro aspecto que es posible comparar entre sistemas de metro y corredores de buses es la productividad. Ésta se mide dividiendo la cantidad de pasajeros que se movilizan en un año, entre la cantidad de kilómetros del sistema. En el caso de Bogotá, al año se transportan en promedio 560 millones de personas que, dividido 113 kilómetros de troncales, arroja una productividad de cinco millones por kilómetro. En promedio, la productividad de una línea de metro (5,6 millones por kilómetro) con la de los sistemas de buses (5,1 millones) se tiene que su productividad es muy similar. En el mundo hay 42 líneas de metro que superan la productividad de Transmilenio. Sin embargo, el de Bogotá tiene mejores cifras que 128 líneas en el resto del mundo y a 190 de corredores de buses.

Comentarios finales

No es posible afirmar que los metros son siempre superiores. Todo depende del diseño de las estaciones, la longitud, la frecuencia y los estándares de ocupación. Este corto análisis no incluye otros aspectos, como velocidad comercial, contaminación, costo de capital, costos de operación, tarifas, impactos urbanos, comodidad, confiabilidad, etc., en los cuales también es posible encontrar metros por encima o por debajo de Transmilenio. La respuesta no es categórica en favor de uno u otro. Pero eso queda atrás una vez nuestra ciudad avance con el metro como componente de su sistema integrado de trasporte integrado y multimodal.

Bogotá será la ciudad 171 del mundo con metro. Se espera que éste tenga una alta utilización y productividad. La primera línea aprobada por el Gobierno Nacional movilizará 600.000 pasajeros por día (180 millones de pasajeros al año), una vez se complete su construcción en 2022. Tendrá una capacidad de 60.000 pasajeros por hora/sentido y estará entre las 15 líneas de metro de mayor utilización en el mundo. La productividad será del orden de 7,2 millones de pasajeros al año por kilómetro (muy superior al promedio de sistemas metro, y entre los 20 metros más productivos del mundo).

* Director de la práctica de transporte del Instituto de Recursos Mundiales (WRI).