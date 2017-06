Capturan ocho personas vinculadas con el atentado en el Centro Comercial Andino

Redacción Bogotá

Este sábado fueron capturas ocho personas que estarían vinculadas con el atentado terrorista que se registró en el Centro Comercial Andino de Bogotá el pasado sábado 17 de junio.



Las capturas se llevaron a cabo en dos operativos simultáneos en Bogotá y el Espinal, departamento del Tolima.

En el municipio tolimense fueron capturadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que se encontraban en las fiestas y ferias que se adelantan en esta zona del país.

En rueda de prensa, el director general de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Rojas, indicó que los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, secuestro simple y hurto calificado y agrabado.

"Los cuatro hombres y cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, grupo que ha reinvindicado varios de los atentados", dijo el alto oficial.

Por su parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez indicó que "hay evidencias para inferir autoría que comprometría a este movimiento (MRP) con el atentado".

El jefe del ente investigador señaló que a los capturados se les impurará los delitos de concierto para delinquir con fines terroristas, terrerismo, homicidio agrabado en concurso homogenio, tentativa de homicidio agrabado, falsedad en documento público, fabricación tráfico y porte de armas y secuestro.

Martínez indicó que el pasado 16 de marzo dos de las personas capturadas este sábado fueron encontradas con explosivos en sus manos y presentados ante el juez de garantías. En su momento se les formuló delitos por terrorismo y porte de explosivos.

Según explicó el fiscal, "a juicio del juez de garantías no se configuraba de manera razonable la imputación por terrorismo porque a pesar de ser detenidos con material explosivo, el juez determinó que no había habido terrorismo porque la bomba no explotó".

Añadió que un día antes del atentado, la Fiscalía volvió a solicitar para el explosivista del MRP medida de aseguramiento de naturaleza privativa de la libertad. "De nuevo el juez de garantías determinó que no había méritos para imponer medida preventiva de libertad para este hombre".

¿Qué quiere decir esto? Que el hombre que habría puesto el artefacto explosivo en el Centro Comercial Andino pudo haber sido capturado 24 horas antes del atentado. Pero la propia justicia impidió la caputura.

"Aprovecho esta oportunidad para exhortar a todas las autoridades a trabajar para enfrentar certeramente estas formas de terrorismo que tanto afectan a la sociedad colombiana. Insitiremos con una legislación especial para enfrentar organizaciones criminales. El régimen ordinario de la legislación colombiana resulta insuficiente para estos casos", añadió.

Por medio de su cuenta en Twitter el Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, destacó que la captura de estas ocho personas se logró "en tiempo record" gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y los agentes del CTI de la Fiscalía.



Por su parte, el alacalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, felicitó a las autoridades por la captura de estas personas. "Bogotá no se doblegará ante terrorismo. Felicitaciones a Policía Bogotá y Fiscalía por capturas de presuntos responsables atentado Andino", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Tras el atentado se plantearon tres hipótesis: los responsables podrían ser miembros del Eln, integrantes del Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp) o probablemente, el ‘Clan Usuga’. Sin embargo, poco tiempo después de la explosión que dejó tres muertos, el Eln rechazó el acto terrorista y negó su participación en el mismo.



El presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ofrecieron 100 millones de pesos por información que pudiera conducir a los responsables del ataque.Sin embargo, la investigación daba trompos.

El pasado martes aparecieron dos retratos hablados de los sospechosos pero las descripciones no coincidían entre sí, y la Fiscalía aclaró que las representaciones no habían sido “oficialmente entregadas para conocimiento de la opinión pública”.