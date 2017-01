Cayó banda conformada por cuatro integrantes de una familia en Bogotá

Una banda conformada por cuatro integrantes de una familia fue capturada hoy por la Policía Metropolitana de Bogotá. Los delincuentes, que se autodenominaban ‘La Gran Familia’, se dedicaban al hurto callejero en la localidad de Bosa.

La investigación inició después de que dos personas denunciaron que el pasado 31 de octubre, en el sector de Potrerito, en Bosa, una banda les arrebató sus bicicletas. En esa ocasión, a una de las víctimas le causaron una herida con arma blanca y al otro joven lo golpearon.

Según la Sijin de la Policía, su modus operandi consistía en hacer un largo seguimiento a sus víctimas hasta llegar a sitios desolados. Uno de los sujetos, conocido como alias de ‘Diego’ y quien lideraba la banda, era el que decidía a quién asaltar. Posteriormente, utilizando armas blancas y de fuego, amedrentaban a los transeúntes para despojarlos de sus pertenencias.

Los investigadores, mediante seguimientos, lograron recolectar varias pruebas en contra de esta banda y los presentaron ante las autoridades judiciales por los delitos de tentativa de homicidio y hurto. Dos de los integrantes eran hermanos.

En estos momentos se investigan otros casos en los que también estarían involucrados. La Policía invita a los ciudadanos que hayan podido ser víctimas de estos sujetos para que los denuncien.

Asimismo, las autoridades les recomiendan a los ciudadanos no transitar solos por sitios desolados, no permitir que extraños se arrimen demasiado, no exhibir sus pertenencias ni tampoco cargar con grandes sumas de dinero. En caso de ser víctimas, la Policía insiste en que se formulen las denuncias en las Unidades de Reacción Inmediata.