Colarse en Transmilenio podrá costarle ahora casi $200.000

Bogotá no sale del estupor y repudio por el crimen de un empleado de Transmilenio a manos de un hombre que pretendía evadir el pago del pasaje. A propósito del homicidio y de las cifras que indican que, en promedio, al día son retiradas 17 personas en las diferentes estaciones y portales por tratar de colarse, la Policía anunció este lunes el endurecimiento de las medidas para quienes ingresan de forma indebida al sistema. (Lea: Colado asesina a empleado de Transmilenio)

Las sanciones, que van en línea con el nuevo Código de Policía y que se comenzarán a regir a partir del próximo 30 de enero, contemplan multas de hasta $196.800 (ocho salarios mínimos legales diarios vigentes) para quienes intenten evadir el pago de los $2.000 del pasaje.

Y es que, en apenas las primeras dos semanas del año, ya han sido expulsadas 2.690 personas por intentar colarse en Transmilenio y han sido impuestos 52 comparendos por estos hechos. En 2016, fueron 6.223 las sanciones.

Así actúan los policías de civil contra los colados en @TransMilenio. ¡No más tragedias como la de Leonardo Lichi! pic.twitter.com/HalwM2SsZX — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) 16 de enero de 2017

Según las autoridades, los colados ahora quedarán registrados en una base de datos que dará cuenta de la infracción y en caso de ser sorprendidos nuevamente intentando ingresar de forma irregular, deberán cumplir con las sanciones estipuladas.

Se estima que los portales Usme y Eldorado, así como las estaciones Molinos, Avenida Jiménez, Héroes y Granja-Cra 77 son las más afectadas por los colados.

Entre otros, ingresar o salir de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas, así como no usar los puentes peatonales y las cebras –práctica habitual entre quienes buscan ‘ganarse unos minuticos’ o para acortar distancias– le costará $98.400; mientras que irrespetar a las autoridades del sistema $393.600.

Para controlar las aglomeraciones y los hechos de intolerancia que se derivan de ellas, la Policía impondrá una multa de $98.400 a quienes agredan, empujan o irrespeten a los demás usuarios en el sistema.

Comportamientos como alterar los sistemas de alarma; bloquear el ingreso a estaciones y portales, sumado a la obstrucción de las salidas de los articulados, y consumir alimentos, bebidas alcohólicas o derivados del tabaco, también podría costarle $98.400.

“Las personas que no cancelen las multas tendrán sanciones de orden administrativo como no poder acceder a cargos públicos; no poder contratar con el Estado; no poder renovar las matriculas mercantiles; no poder acceder a las escuelas de formación de la Fuerza Pública y los trámites que tienen que ver con la renovación en Indumil de los salvoconductos para las armas de fuego”, explicó el mayor Jhon Gomez, comandante encargado de la Policía de Transmilenio.