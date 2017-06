Sin rastro de DJ de Rumba Estéreo

Redacción Bogota

Carlos Andrés Castro, DJ de Rumba Estéreo, desapareció el viernes 2 de junio, a las 9 a.m., en el Barrio Guacamayas, de la localidad de San Cristóbal.

Carlos Andrés Castro, quien trabaja como DJ en la emisora Rumba Estéreo, cumple cuatro días desaparecido. La última vez que su familia tuvo noticias de él fue el pasado viernes 2 de junio, cuando salió de su casa a las 9:00 de la mañana. (Lea: Sin vida encontraron al médico que desapareció el pasado martes en Bogotá)

La última persona con la que Castro habló fue con su mamá, a quien le indicó que saldría un momento y que no se demoraba. El joven, de 28 años, salió sin documentos ni pertenencias. Desde entonces no se conoce ningún tipo de información sobre su paradero. “No estaba en estado de embriaguez, estaba descansando en su casa ubicada en el barrio Guacamayas, de la localidad de San Cristóbal Sur”, indicaron su familiares. (Lea:Fabián Herrera habría sido víctima de ‘paseo millonario’)

Según sus amigos, Castro, quien cumple turnos en la emisora de 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, había pedido permiso ese día en su trabajo, pero no le comunicó a ninguno de sus familiares para qué lo había solicitado. Sus parientes ya denunciaron el caso ante la Fiscalía. Hasta el momento no se tienen pistas sobre su paradero. Si alguien tiene información puede comunicarse a los teléfonos: 3105711880, 3202258848, 3108569462

Uno de los últimos casos, con un fatal desenlace fue el del médico Carlos Fabián Herrera Merchán, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes 30 de mayo, luego de salir de un bar en el norte de Bogotá, y lo encontraron sin vida el pasado viernes en zona rural de la localidad de Usme.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, entre enero de 2014 y abril de 2017, en Bogotá han desaparecido 11.448 personas (5.922 hombres y 5.526 mujeres), la ciudad más afectada por este fenómeno.

Jóvenes de Usaquén: tres meses sin información

El pasado viernes se cumplieron tres meses y una semana desde la desaparición de Brayan Andrés Montaña Pulido, de 17 años; Mauricio Castillo, de 16, y Juan Esteban Moreno Pachón, de 14, quienes salieron de un supermercado del barrio San Cristóbal Norte, en donde trabajaban llevando domicilios. Sus familiares han hecho plantones, marchas y se han solidarizado con los seres queridos de otros jóvenes desaparecidos. (LEA: Tras el rastro de menores desaparecidos en San Cristóbal Norte)

“Nos cambiaron el fiscal y siguen las investigaciones”, dice Germán Montaña, quien reitera que no ha habido avances significativos. El pasado 31 de marzo las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con su paradero.