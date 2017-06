Cubrirá las rutas que hoy operan buses del sistema tradicional

Del SITP Provisional al servicio temporal

Laura Dulce Romero

Transmilenio tiene una labor impostergable: desmontar el SITP Provisional. Como no quiere abrir un proceso de licitación, para adjudicar las zonas donde operaban Coobús y Egobús, creará un servicio temporal. Aún está en discusión quién se encargará de esta nueva figura.

Si el cronograma se hubiera cumplido a cabalidad, el desmonte del SITP Provisional debió haber comenzado la semana pasada. Pero eso no ocurrió, porque hasta el momento el Distrito no ha hallado la fórmula para cubrir la demanda de las zonas donde hoy sigue operando el transporte tradicional. Aunque la administración tiene claro que ese servicio Provisional se transformará en los próximos meses en Servicio Temporal (mientras decide como redistribuir las rutas que tenían las liquidadas Coobús y Egobús), no tienen claro bajo que contrato, ni con quién lo firmará. (Lea: ¿Qué ha pasado con la reestructuración del sistema integrado de transporte?)

Después de la quiebra de dos operadores SITP (Coobús y Egobús), quedó la duda sobre qué pasaría con las rutas que estaban a su cargo, en tres zonas de la ciudad: Suba centro, Perdomo y Fontibón. Para entonces, la administración de Gustavo Petro se inventó el SITP Provisional para cubrir la demanda, mientras intentaban salvar las empresas de los pequeños y medianos transportadores.

Si bien fue una solución para no dejar sin transporte a un millón y medio de personas, el Distrito esperaba que fuera por un lapso corto. Al final no lograron cumplir con el plan de salvamento y en medio del proceso llegó el cambio de administración, con la promesa de una reingeniería del sistema, que solucionaría el problema de Egobús y Coobús y acabaría con el SITP Provisional.

El año pasado, en medio del proceso de reestructuración, los dos operadores fueron liquidados por la Superintendencia de Sociedades. El paso siguiente, de acuerdo con el contrato, era abrir una licitación para adjudicar las zonas que quedaron sin doliente. Sin embargo, Transmilenio aseguró que desechaba esa opción. Según Alexandra Rojas, gerente de la entidad, hacerlo sería perpetuar un modelo de transporte que fracasó.

Aunque el Distrito no quiere abrir la licitación, tiene una labor impostergable: desmontar los 4.920 vehículos del SITP Provisional, que hoy funcionan con dinero en efectivo y no están pintados de azul. La administración ha reiterado que una de las grandes fallas del sistema ha sido permitirles a estos vehículos continuar movilizándose por la capital, pues le quitan ingresos al SITP. Según la organización Bogotá Cómo Vamos, la participación de los provisionales en el transporte es del 11 %, una cifra alta si se tiene en cuenta que el SITP sólo cuenta con el 16 %. (Lea: A partir de junio arranca desmonte gradual del SITP provisional)

La pregunta ahora es: si no habrá una nueva licitación, pero de todas formas los vehículos del SITP Provisional deberán entrar al sistema, ¿cuál será el modelo?, ¿quién se encargará de operar esos buses? Rojas asegura que en este momento se están concretando los últimos detalles para empezar a ejecutar una salida a corto plazo que, si bien les ayudará a desmontar el SITP Provisional, no solucionará el problema de raíz. Se trata de un servicio temporal que funcionaría durante tres años, con el que Transmilenio integrará todos los buses de transporte público al SITP, es decir, los pintará de azul y se encargará de su recaudo.

¿Quién prestará este servicio? Los involucrados aseguran que hay tres opciones. Una fuente le comentó a este diario que en las reuniones que se adelantan entre los dueños de los buses del SITP Provisional y Transmilenio se ha hablado de utilizar una cláusula de los contratos que, en palabras sencillas, ofrece la posibilidad de que los siete operadores que hoy circulan por la ciudad se encarguen de las zonas de los quebrados Egobús y Coobús.

Pero esta opción tiene pocos adeptos, pues dos de esos siete operadores, Tranzit y Masivo Capital, están en un proceso de reorganización con la Superintendencia de Sociedades, porque estaban al borde de la quiebra. Y los demás manifiestan tener problemas financieros. “Otorgarles estas zonas a los actuales operadores sería irresponsable, si no se cambian los contratos. No es un secreto que con las condiciones actuales sólo hay pérdidas, y asumir esa responsabilidad generaría más cuentas con saldos en rojo para los que intentamos sobrevivir”, agrega.

La otra opción es que los dueños de los buses del Provisional sigan operando en las zonas, aunque con las características del SITP, es decir, que estén pintados de azul, que tengan torniquete para el pago con tarjetas y un computador de georreferenciación. Transmilenio hace la salvedad de que no deberán cumplir las mismas condiciones de los contratos actuales. (Lea: “No queremos entrar al SITP”: dueños de buses provisionales)

Aunque aún hay muchas preguntas alrededor de esta opción, todos señalan que es la más viable. De hecho, algunas empresas del provisional, como Confort y Panamericano, habrían presentado una propuesta para continuar operando en las tres zonas. De todas formas, Transmilenio está evaluando una tercera opción de un servicio mixto, entre el Provisional y los siete operadores actuales.

La gerente de Transmilenio insiste en que se están revisando cuestiones técnicas para tomar una decisión y arrancar con el desmonte del Provisional, que debió haber empezado la semana pasada. Una vez tenga solucionado este problema, tendrá tres años para resolver qué hacer con las rutas de Egobús y Coobús.

“Vamos a una revisar toda la red de transporte de Bogotá. Vamos a detallar cómo funcionan las troncales, su interacción con el SITP. También hay que tener en cuenta que habrá más troncales que entran a operación. Queremos ver qué necesidad tiene ese sistema en tres años. No queremos pedir más flota con una licitación apresurada con las mismas rutas de Egobús y Coobús, que no han funcionado”.