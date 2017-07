Desde la clandestinidad, mujer buscada por ataque de Andino se declara perseguida

Redacción Bogotá

En las redes sociales circula una extensa carta de una socióloga, señalada por las autoridades de participar en el atentado en el centro comercial Andino, el pasado 17 de junio, en el cual murieron tres mujeres y otras ocho personas resultaron heridas. (LEA: Las siete claves en el atentado en Andino)

Desde la clandestinidad, según afirma, la mujer relata que su “vida cambió radicalmente” el sábado 24 de junio, cuando un juez emitió una orden de captura y otra de allanamiento en su contra. La razón: en la investigación de las autoridades se asegura que ella pertenecería al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), al cual se le atribuyen una serie atentados y de activaciones de bombas panfletarias, desde abril de 2015. (LEA: En Andino hallaron restos de panfletos)

La profesional -quien es buscada por su presunta responsabilidad en los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir- asegura que ese día no se encontraba en casa y por eso no fue capturada. “El viernes 30 de junio todo se complicó, cuando empezó el escarnio público (…) Han iniciado toda una campaña que daña mi buen nombre, pone en riesgo mi integridad, viola todos mis derechos, y me condena sin siquiera ir a un juicio”.

Y agrega: “Esto no es otra cosa que un montaje de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, que para mantener su buena imagen (que a nadie convence) han decidido emprenderla contra un buen grupo de personas”. (LEA: "La niña de los zapatos rotos", amigos recuerdan a Julie, víctima del atentado)

Posteriormente, se refiere a los últimos escándalos de corrupción y a las recientes investigaciones contra los funcionarios públicos. A su juicio, el proceso en su contra ha servido para “desviar el tema” y asegura que las pesquisas de Andino se basan en “inferencias amañadas, en datos inexactos y extraídos de contexto, en información de Google e inventada”. (LEA: Defensores de sospechosos rechazan señalamientos)

Tras reiterar en su inocencia, se va lanza en ristre contra la política colombiana: “En Colombia, en manos de estos personajes tenemos todo privatizado: la salud, la educación, el transporte, los andenes. Los pobres están a merced de la buena voluntad de los ricos”, escribió.

Se cataloga como una perseguida y asegura que escribe desde la clandestinidad para proteger su vida y su integridad. “Hoy soy una exiliada más, una condenada al destierro, como nuestro único nobel real, Gabriel García Márquez”. Finalmente, su misiva concluye con un saludo a sus familiares.

El pasado 30 de junio, un juez de Bogotá impuso medida de aseguramiento en contra de ocho personas presuntamente implicadas en estos atentados y, durante el fin de semana, fueron judicializados otros dos hombres, que señalaron de participar en el atentado. (Galería: Reacciones tras medida de aseguramiento de los ocho supuestos implicados en atentados)

Las autoridades aseguran que cuentan con un acervo probatorio compuesto por fotografías, videos, testimonios, documentos y los resultados de registro y allanamiento que, según afirman, probarían el vínculo de los procesados con atentados ocurridos entre 2015 y 2017.

