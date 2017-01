Detienen a un hombre que grabó partes íntimas de una mujer en TransMilenio

En la estación Ricaurte, cerca al centro de Bogotá, se registró un nuevo caso de abuso sexual en Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad. Al subir al articulado G30, un sujeto del vehículo grabó las partes íntimas de una mujer que viajaba de pie. En la denuncia presentada a la Policía, la victima indicó que el abusador solo ingresó a esta línea del TransMilenio con el objetivo de hacer un vídeo de las partes íntimas de ella. (Lea: Capturan a sujeto por acosar sexualmente a usuaria de Transmilenio)

Cuando pudo percatarse de la situación, la mujer obligó al abusador a salir del bus. En ese momento la Policía asistió el incidente, deteniendo al hombre de 29 años, quien deberá responder por el delito de abuso sexual. La afectada manifestó que se enteró al sentir un roce en la pierna. “Iba de pie y me percaté que me estaba grabando porque me tocó la pierna entre la entrepierna y llegando casi al glúteo por dentro de la falda. Cuando yo llegué a mirar quién me había tocado el tipo sacó la mano de mis piernas y tenía la linterna prendida con el celular. Entonces yo me di cuenta que me está grabando", dijo a BluRadio la víctima del hecho.

Un estudio divulgado por la fundación Thomson Reuters en el 2016 sobre la seguridad del transporte público en varias ciudades, señaló el sistema de transporte masivo de Bogotá como el más inseguro de todo el mundo para las mujeres. El mismo informe reportó que de 6.650 encuestadas, el 60 % sienten desconfianza en el TransMilenio.