Divulgan retratos hablados de presuntos autores de atentado en Centro Andino

Redacción Bogotá

Archivo particular

Archivo particular

Tras el atentado que el pasado sábado sacudió las instalaciones del centro comercial Andino, en el norte de Bogotá –en hechos que dejaron tres mujeres muertas y otras nueve personas heridas– este martes se conocieron los retratos hablados de dos de los presuntos responsables del ataque, por quienes el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de hasta $100 millones por información que permita dar con su captura. (Lea: Atentados en Bogotá, un asunto nacional)

Según pudo conocer la emisora Blu Radio, se trata de dos sujetos que testigos afirman haber visto minutos antes de la explosión en inmediaciones del baño de mujeres. Con ayuda de las cámaras de seguridad y de testigos, las autoridades tratan de establecer la responsabilidad de ambas personas, cuya actitud sospechosa generó desconfianza entre quienes se encontraban en las instalaciones del centro comercial.

Los retratos hablados, elaborados por agentes de criminalística de la Sijin, se encuentran en poder de la fiscal 4 antiterrorismo. De acuerdo con el medio de comunicación, no se descarta que los sospechosos sean citados a rendir declaración con base a lo dicho por seis testigos. (Lea: Julie Huynh, Ana Gutiérrez y Lady Jaime: las vidas que apagó el terrorismo en Bogotá)

Una de las imágenes corresponde a la de un hombre de pelo corto, oscuro y ojos rasgados. Su nariz es recta y la boca mediana. Se puedo establecer que mediría alrededor de 1,85 metros y tendría acento portugués. Este sería el mismo sujeto que, de acuerdo con testigos, fue visto saliendo del baño del segundo piso antes de que fuera activada la carga explosiva.

El otro sospechoso es un hombre de cerca de 45 años, de pelo liso corto, ojos oscuros y tez trigueña. Se calcula que mediría 1,75 metros.

El pasado domingo al término de un consejo de seguridad, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita capturar a los responsables del atentado al centro comercial. “Tenemos un plan de medidas de seguridad coordinado con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía. Hay una recompensa de $100 millones a cualquier persona que pueda ayudar a capturar a estos responsables”, expresó el jefe de Estado. (Lea: Santos ofrece $100 millones por los autores de atentado en Centro Andino, en Bogotá)

Según el mandatario existen tres hipótesis sobre el ataque terrorista; sin embargo, no reveló detalles de las pesquisas, por considerar que podía entorpecerse el proceso. “Le he pedido a las autoridades que mantengan informada a la opinión pública, pero solo con la información cierta, confirmada y conveniente y que no afecte el avance de la investigación. Las únicas dos entidades para dar información son la Fiscalía y Dirección de la Policía”, explicó.

“No vamos a permitir que cobardes o quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano. Solo una sociedad unida puede vencer a los violentos, no hay bomba que venza la voluntad de un pueblo”, sostuvo el mandatario. (Lea: Bogotanos vuelven al centro comercial Andino para honrar a sus víctimas)

Según las autoridades, los primeros días de un atentado, como el ocurrido el sábado, son esenciales para lograr recaudar la mayor cantidad de pruebas y testimonios claves. Por esa razón, el presidente Santos decidió no viajar a Portugal mientras que se adelantan las investigaciones por el atentado.