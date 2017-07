"Dominic", el perro asesinado a tiros por un hombre en Bogotá

Con informacíon de EFE

Vecinos del barrio El Carmen, ubicado en el sur de Bogotá, apedrearon la casa de un hombre que mató a tiros a un perro en el parque del sector.

"Me llamaron al trabajo que me habían matado a mi perro, donde yo esté, yo creo que me mata a mí también", dijo Mauricio Casallas, dueño de "Dominic", el labrador retriever tiroteado.

Todo se inició cuando el padre de Mauricio estaba paseando a la mascota, entró a una papelería en donde estaba otra persona con un french poodle y los dos animales se enfrentaron.

Luego del altercado, el padre de Mauricio se dirigió a un parque, hasta donde llegó el dueño del poodle y le propinó dos disparos al labrador.

"El cerró el negocio, vino a buscar al perro. Lo vio ahí solo. Le di la espalda y lo cogió a bala", narró un testigo a Noticias Caracol.

La situación desató la furia de los vecinos, quienes llegaron hasta la vivienda del agresor y con piedras y palos rompieron las ventanas. También aseguraron que no es la primera vez que ocurren ese tipo de incidentes con el sujeto.

El hombre escapó. Sin embargo, el coronel de la Policía Gustavo Martínez dijo a periodistas que las autoridades tienen el arma y que la Fiscalía avanza en la investigación.

Los dueños de “Dominic” y vecinos del sector reclaman justicia. El agresor puede ser llevado ante la justicia por maltrato animal, un delito que está penalizado en el país con hasta 18 meses de prisión.

Según la ley contra el maltrato animal (1774 de 2016), el agresor podría pagar entre uno y tres años de prisión en caso de que sea condenado por la justicia. Pero el castigo aumentaría si cumple con las circunstancias de agravación punitiva, entre ellas, que el acto sea cometido con sevicia o cuando la conducta sea perpetrada en un lugar público.