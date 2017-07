El lobby de Luis Gustavo Moreno en el concejo de Bogotá

Redacción Bogotá

En dos restaurantes del norte de Bogotá (La Bagatelle y El Portón), Luis Gustavo Moreno intentó - en febrero de 2016 - asegurar su elección como Personero del Concejo de la ciudad.

El exjefe anticorrupción de la Fiscalía, hoy preso por presuntamente haber incurrido en el delito que él mismo combatió, lideró el lobby con el que buscó convencer a las bancadas, que finalmente eligieron a Carmen Teresa Castañeda Villamizar como personera.

Sobre los escritorios de los concejales de Cambio Radical, Partido Liberal y Centro Democrático, la hoja de vida de Moreno estuvo rondando. Era la más opcionada e incluso, algunos se atreven a decir que su elección estaba lista.

"Antes de que se abriera el concurso público de méritos lo tenían ya escogido. Eso me pareció una vergüenza y por eso decidí no respaldar al señor Moreno en ese momento", dijo en diálogo con El Espectador la concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas. Lea también: Las propiedades del exjefe anticorrupción, Gustavo Moreno

Según Vargas, Luis Gustavo Moreno la buscó varias veces en su oficina para convencerla: "No tenía las mejores referencias de este señor y el hecho de que se intentara hacerle conejo al concurso de méritos no me pareció buena señal".

Fuentes al interior del Partido Liberal dijeron a este medio de comunicación que la mayoría de concejales de la bancada roja respaldaron a Moreno. Sin embargo, el hombre que hoy espera su traslado a la cárcel La Picota, decidió no aspirar al cargo. ¿Por qué?

Maria Fernanda Cabal, representante de Cambio Radical, dijo a El Espectador que Moreno no encontró consenso en todos los partidos aunque también tocó las puertas del Centro Democrático.

"Moreno, como otros candidatos hizo lobby. Me reuní con él, lo escuché y me pareció un joven brillante. Me habló de la posibilidad de crear una Unidad Especial contra Falsos Testigos (...) todo lo que está pasando me tiene sorprendida. Son cosas que uno no entiende, ¿cómo una persona que tiene todas las capacidades termina metida en esos problemas", dijo Cabal.

Por los lados de Cambio Radical se desmarcan de la cercanía política con Moreno, sin embargo, fuentes al interior de ese partido reconocen que en su momento se dijo que lo íban a apoyar "por sus buenas relaciones con la Fiscalía y con las altas cortes".