El CNE revisará las 101 iniciativas que se adelantan en Colombia

¿En manos de quiénes están los procesos de revocatoria?

Jairo A. Cárdenas A.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral escuchará a los alcaldes que están en el banquillo de la revocatoria y a los comités promotores. Nueve magistrados de diferentes casas políticas tendrán la tarea de decidir qué procesos continúan y cuáles no.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hoy será epicentro de un cara a cara entre los alcaldes en proceso de revocatoria y los líderes de los comités que pretenden sacarlos del poder, luego de un año y cinco meses de gobierno. La Sala Plena de la corporación los citó a una audiencia pública para escuchar sus argumentos y, según sus intervenciones, decidir el futuro de un proyecto de resolución que busca reforzar los requisitos que deben cumplir los promotores antes de ser avalados por la Registraduría. El centro del debate será la verificación de la exposición de motivos.

Al CNE le han llovido críticas por su decisión de reglamentar el trámite de la revocatoria. Mientras algunos alcaldes lo ven como una oportunidad para ajustar este mecanismo de participación ciudadana, que pone en jaque la gobernabilidad, los comités lo califican como un atentado contra la democracia e incluso señalan que hay intereses políticos en esta decisión, para afectar el proceso que avanza en la capital del país. (LEA: Ideas por Bogotá pide al CNE no expedir resolución sobre revocatorias)

“Es claro que la decisión del CNE es una movida del Gobierno para frenar los procesos contra Peñalosa. Aunque es obvio que la corporación se mueve por intereses políticos, nosotros esperamos que no se le dé una patada al tablero de la democracia”, indicó Carlos Carrillo, miembro de uno de los comités de Bogotá. Al respecto, Alexánder Vega Rocha, presidente del CNE, defendió la postura del órgano electoral al afirmar que el proyecto que se estudia no busca favorecer a un mandatario en particular sino darles garantías a alcaldes y promotores por igual.

Pero ¿quiénes son los magistrados del CNE que decidirán el futuro de este mecanismo en el país? Emiliano Rivera, Ángela Hernández y Héctor Helí Rojas, de Boyacá; Felipe García y Armando Novoa, de Bogotá; Idayris Yolima Carrillo, de La Guajira; Carlos Ernesto Camargo, de Córdoba; Luis Bernardo Franco, de Caldas, y Alexánder Vega, de Guaviare, integran la sala plena. Todos llegaron al CNE en 2014, luego de ser elegidos por el Congreso para un período de cuatro años, que terminará en 2018. (LEA: El salvavidas de Peñalosa frente al proceso de revocatoria)

Vale aclarar que, si bien la elección de estos magistrados es política, al revisar su militancia se evidencia que hay pluralidad de casas políticas entre los togados. Los partidos con mayor presencia son el Liberal, el Conservador y la U, con dos magistrados cada uno, seguidos por el Centro Democrático y Cambio Radical, con uno. El grupo se completa con un magistrado que representa a dos partidos: el Polo Democrático y la Alianza Verde.

Con este panorama, es claro que la coalición de la Unidad Nacional del presidente Santos (Partido Liberal, la U y Cambio Radical) es mayoría en la sala plena, con cinco magistrados. Aunque algunos podrían interpretar esta mayoría como una ventaja para los alcaldes afines al Gobierno, el CNE ha insistido, en diferentes oportunidades, que la revisión del proceso de revocatoria que adelanta a partir de hoy se concentrará únicamente en los motivos expuestos por los comités.

¿Qué se viene después de la audiencia?

Sobre los fines de la audiencia pública de hoy y mañana, el magistrado Armando Novoa, en entrevista con El Espectador, aclaró que el objetivo no es generar un nuevo debate entre las partes, sino escuchar las opiniones de alcaldes y comités sobre las competencias del Consejo Nacional para regular los procesos de revocatoria del país.

Según el togado, el CNE debe tener en cuenta que la reglamentación de la ley está sujeta a varias limitaciones. “El voto y los mecanismos de participación son derechos fundamentales y, por lo tanto, se pueden modificar por ley estatutaria. La Sala Plena debe examinar si es el CNE o el Congreso quien debe regular los procesos de revocatoria. Otro tema que está sobre la mesa es la retroactividad de la medida”, dijo.

Novoa agregó que, una vez finalice la audiencia, el CNE tomará decisiones respecto al futuro de los procesos de revocatoria del país, al analizar cada caso por separado para garantizar la imparcialidad y el derecho al debido proceso. Respecto a que el CNE decidiera apenas ahora “meterle mano” a un mecanismo como la revocatoria, el magistrado negó que se deba a un caso puntual e informó que es la respuesta a una solicitud enviada por la Federación Colombiana de Municipios, que pedía una revisión de los motivos de los comités inscritos ante la Registraduría. La Ley 1757 del 2015 dicta que una revocatoria sólo se puede promover bajo dos premisas: incumplimiento del plan de gobierno y el descontento generalizado de la ciudadanía.

A la espera de las decisiones finales, por lo pronto, en el aula central del Consejo Nacional Electoral, alcaldes y promotores defenderán sus posturas ante los nueve magistrados, el registrador nacional, el ministro de Hacienda, el procurador, el contralor, medios de comunicación y los ciudadanos que logren un cupo para asistir a la audiencia pública. Después, en la Sala Plena del CNE se discutirá el asunto en privado.