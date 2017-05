Explosión en la localidad de Kennedy deja un muerto y un herido

Redacción Bogota

Una fuerte explosión irrumpió hoy la tranquilidad de los vecinos del barrio María Paz, localidad de Kennedy. Según informaron las autoridades, la mala manipulación de una pipeta de gas cobró la vida de una persona y dejó herida a otra.

Este hecho se registró a las 11 de la mañana de hoy, cuando dos personas transportaban un tanque de oxígeno enun vehículo. Al parecer, una fuga y una chispa habrían sido el detonante de este trágico suceso. Según se conoció, la víctima de este suceso fue identificada como Hernando Espinosa, de 50 años.

Tras la explosión, el cuerpo de Bomberos de Bogotá llegó al lugar de los hechos para hacerse cargo de la situación y controlar la conflagración. Edwin Quiroga, uniformado encargado de la emergencia, reveló que al interior del automotor habían varios cilindros, sin embargo, solo las investigaciones podrán esclarecer la verdadera causa de la explosión.

“Encontramos un vehículo en el que se transportaban varios cilindros. Hay muchas teorías de lo ocurrido pero logramos determinar que era gas oxígeno. Estamos indagando cuáles serían las reales causas de este incidente”, explicó Quiroga.

Lucrecia Molina, esposa de la víctima, en entrevista con RCN Radio, dijo que el hombre trabajaba vendiendo oxígeno y uno de sus clientes trabaja en un local comercial cercano al lugar de la explosión. “Él se despidió de mi esta mañana y me dijo que iba a estar ahí, pero no sé nada más. No me lo han querido dejar ver”, dijo.

Varias edificaciones vecinas, entre ellas un colegio, tuvieron que ser evacuados por los daños ocasionados por la onda explosiva. En total, doce construcciones registraron daños en sus ventanas.