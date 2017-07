Familia de mujer de 28 años denuncia nuevo caso de ‘paseo de la muerte’ en Bogotá

Redacción Bogotá

Familiares de una mujer de 28 años, que falleció en la noche de este domingo en Bogotá, denunciaron lo que sería un nuevo caso de ‘paseo de la muerte’ en la prestación de los servicios de salud.

Según los parientes de la mujer, identificada como Diana Valencia, tras padecer un aparente cuadro de intoxicación decidieron trasladarla hasta un centro médico ubicado en la carrera 68 con calle 14; sin embargo, allí le habrían negado la atención debido a un supuesto plan tortuga emprendido por el personal médico, así como por estar afiliada a la EPS Cafesalud.

Ante ello, la familia optó por desplazarse hasta un centro médico en el barrio Policarpa, en el centro de la ciudad. Durante el trayecto, denuncia el hermano de la víctima, la mujer falleció.

“Le dio una alergia, comió algo. Le aplicamos una Dipirona en la droguería y a la medianoche no se podía parar. La llevamos allá (en la 68 con calle 14), no la recibieron y venimos aquí y tampoco la recibieron”, manifestó el hermano de la mujer en diálogo con Noticias Caracol.

Según el hermano de la joven, en caso de haber recibido oportuna atención la mujer estaría con vida: “Si me la hubieran recibido en la 68 mi hermanita estaría viva. La vida de una persona no vale nada (…) A la 68 ella llegó viva, estable. Todavía me hablaba”, agregó.