Gaula asegura que hay pistas del paradero de Brenda Martínez, pero aún no la han encontrado

Redacción Bogota

Las autoridades dicen que es mejor tratar este caso como una ausencia voluntaria y no una desaparición. Para un abogado experto en derechos humanos, los menores de edad no pueden entrar en esta categoría y si aún no saben de su paradero, sigue siendo una desaparecida.