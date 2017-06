Gerente de Canal Capital, en proceso disciplinario por contrato de Claudia Palacios

Redacción Bogotá

Lo que en principio fue un cruce de columnas con denuncias y reproches alrededor de la contratación de Canal Capital y, específicamente, por el salario de Claudia Palacios como directora de noticias, ahora toma tintes disciplinarios. La Personería anunció que le formuló cargos a Darío Montenegro, gerente del canal, por suscribir un contrato de prestación de servicios “desconociendo los principios de austeridad y economía del gasto público”. (Lea también: Yo conozco a Claudia… Palacios)

La historia comienza con un artículo escrito en semana.com por el columnista Gonzalo Guillén titulada “Saqueo Capital”, en el que indica que la periodista Palacios era la funcionaria con el sueldo público más alto en Colombia, al recibir un salario de $35 millones, ganando más que “el gerente Darío Montenegro ($18 millones), que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ($12 millones 831 mil 139) y que el mismo Presidente de la República, Juan Manuel Santos ($33 millones)… Todo esto ha sido advertido como violatorio de manuales de contratación pública”, decía en su escrito. A partir de ese punto, cuestionó una serie de contratos en el canal, dirigido por Montenegro.

En su momento, Darío Montenegro respondió a la columna a través de un artículo denominado “Las 12 mentiras capitales de Gonzalo Guillén” en el que señalaba que el columnista había acudido a las mentiras “para intentar desprestigiar el trabajo serio, transparente y profesional”, que adelantaba con Claudia Palacios al frente del Canal Capital, “el mismo canal que recibimos en crisis y muy cuestionado, porque se convirtió en un innegable instrumento de propaganda política”.

Montenegro defendió la contratación de Claudia Palacio, a señalar que como contratista del Canal Capital recibía unos honorarios mensuales de $35,7 millones, pero que debía asumir sus gastos de seguridad social e impuestos. “Debido a los descuentos de ley, sus honorarios reales ascienden a $22,1 millones, cifra inferior a la que obtenía en sus anteriores trabajos y que evidencia que su interés en el Canal Capital no es de índole económico, sino profesional”.

El director agregó que su contratación no era violatoria de los manuales de contratación, pues la ley establecía que “de manera excepcional, cuando se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, que no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad, incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador”.

Por su parte, Claudia Palacios respondió a través de una columna titulada “Aunque me lean pocos, el tema es Capital”, en la que hizo una serie de reflexiones sobre el oficio y el alcance de las columnas de Gullén y de Montenegro, así como los avances de Canal Capital durante su gestión. Sobre su remuneración, tema del que habla al final de su escrito, relató: “Cuando me llamó (Montenegro) a dirigir el Sistema Informativo me dijo que no podría pagarme lo que ganaba en el sector privado, y que el tipo de contrato era sin prestaciones sociales, es decir, no es un salario. Todo esto trabajando más horas, y con las presiones de una responsabilidad tan grande”.

Y agregó: “Me interesó tanto el proyecto que volví a hacer lo que ya había hecho cuando decidí dejar CNN para regresar a Colombia: apostarle a lo que tuviera más significado para mí, a lo que yo –no el público- considerara más enriquecedor para mi vida, y me diera la oportunidad de hacer con mi carrera lo que para mí es la razón de ser de ella: prestar un servicio social”.

Y concluyó: “Ser directora de noticias de un canal público fue mi elección, y debo decir que ha sido un acierto. Entiendo que es impopular en un país con tanta inequidad devengar una buena remuneración, lo cual no quiere decir que esta sea injusta, o que quienes somos bien remunerados nos estamos robando la plata ni que hayamos llegado a determinado nivel sin merecerlo”.

Frente a la denuncia de Guillén y a las respuestas de Palacio y Montenegro, la Personería Distrital optó por formularle cargos al director de Canal Capital. De acuerdo con el ente disciplinario, el gerente del canal presuntamente suscribió contrato “por encima de la remuneración mensual establecida para el gerente del Canal Capital, al parecer, vulnerando las normas”. Además, le cuestiona al gerente otras presuntas irregularidades contractuales, relacionadas con la falta de certificaciones o requisitos establecidos por las leyes para este tipo de contratos.

“Según las normas, pese a la limitación de pactar una remuneración para servicios personales calificados con personas naturales o jurídicas por encima del valor mensual del jefe de la entidad, el gerente contrató superando ese monto. Según la averiguación, el gerente devenga $20,2 millones mensuales aproximadamente, (con factores prestacionales anuales, el promedio recibido sube a cerca de $33,5 millones). Sin embargo, la contratista recibía un salario mensual de $34,8 millones”, dice el ente disciplinario.

Por ahora, para responder en este proceso, Darío Montenegro, gerente del canal, tendrá que comparecer este jueves a audiencia en la Personería para explicar los pormenores de la contratación que lo tiene en líos disciplinarios.