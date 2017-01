Goteras en la Plazoleta del Concejo de Bogotá, una obra de $11.800 millones

Fueron múltiples inconvenientes. Por ejemplo, la primera suspensión, en septiembre de 2013, se debió, según los contratistas, a la necesidad de actualizar los diseños por cambios en las normas urbanísticas . Luego vinieron las adiciones de presupuesto, ambas en la anterior administración: una de $3.106 millones debido a una actualización de diseños, y otra de $2.400 millones porque la empresa encargada terminó ejecutando más obras de las inicialmente convenidas. El 20 de febrero de 2015, además, cuando iban a comenzar la construcción en forma después de labores preliminares, el contratista dejó constancia de que aún no contaba con información básica como planos.

Las juntas, explica la funcionaria, no quedaron totalmente pegadas. “No es por defender al contratista ni al interventor, pero como se tuvo que trabajar en diciembre y las lluvias fueron inclementes, eso pudo influir para que no pegaran bien. De todas formas, el contrato no ha sido liquidado y el contratista debe resolver el problema”.