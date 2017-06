Hombre de 63 años en silla de ruedas fue arrollado por un camión en Bogotá

Redacción Bogota

En la tarde de este lunes, en la vía Timiza de Bogotá, un hombre en silla de ruedas fue arrollado por una camioneta que, según las primeras versiones, intentó esquivar un hueco que se encontraba en el corredor. El individuo perdió la vida.

La víctima fue identificada como Daniel Alfonso Lara, un hombre de 63 años que, al parecer, según informa Noticias Caracol, iba en al lado derecho de la vía, el espacio reservado para la cicloruta.

“Aproximadamente a las 6:00 de la tarde me entero que mi tío había perdido la vida, en el sector de Timiza. Él venía por su cicloruta, iba por su derecha y de repente, llegó un camión que, por esquivar un hueco, se llevó la vida de mi tío”, explicó al noticiero la sobrina de la víctima, Leidy Alfonso.

La familiar rechazó el hecho y pidió una acción inmediata por parte de la Alcaldía local: “Pues yo llamo es al Gobierno a que miremos, no podemos perder la vida de un ser querido por un simple hueco”.

Por su parte, el líder de la zona, Carlos Carreño, advirtió que desde tiempo atrás, los habitantes del sector habían manifestado su inconformidad con el estado de las vías y habían denunciado posibles accidentes.

“Nosotros hemos pasado unos derechos de petición, hemos solicitado directamente al señor alcalde Mayor de Bogotá el arreglo de estas vías para este sector que está tan abandonado, y casualmente se le presentaron a él unos documentos con las fotos palpables de la situación donde no han querido atender al llamado de la ciudadanía. Esto precisamente lo estamos previendo hace unos días, ojalá no se fuese a presentar un accidente, una muerte y vemos ya a los dos días la muerte por la falta e irresponsabilidad del Distrito de no arreglar la malla vial”.

Además, Leidy Carreño, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que maneje y transite por las vías con cuidado y responsabilidad: “Si hay un semáforo cerca bajemos a la velocidad; si estamos detrás de un volante seamos más conscientes a la hora de ir manejando”.