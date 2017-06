Hombre en Bogotá recibió golpiza por defender a mujer que era agredida por su pareja

Redacción Bogotá

Por intentar defender a una mujer que era víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental, un hombre de 21 años fue brutalmente atacado en el norte de Bogotá. Los hechos se registraron en la madrugada del lunes festivo al interior de una unidad residencial de la localidad de Chapinero, donde el agredido departía con la pareja y un grupo de amigos.

Las cámaras de seguridad del conjunto registraron el ataque, por el que el joven recibió 35 días de incapacidad a raíz de la gravedad de sus lesiones y contusiones. En un primer momento, las imágenes –obtenidas por Noticias Caracol– muestran al agresor discutiendo con la mujer al interior de uno de los ascensores. En repetidas ocasiones el sujeto le propina bofetadas y puños.

Previamente, la pareja había salido de uno de los apartamentos donde ingirieron licor mientras veían un partido de fútbol. En la vivienda, junto con varios de sus amigos, se encontraba el hombre que intentó defender a la mujer y quien se percató de las agresiones, por lo que intentó socorrerla. Una vez en la zona de parqueaderos, le reclamó al sujeto por los ataques ante lo cual recibió una golpiza que, incluso, lo dejó inconsciente por varios minutos. (Vea aquí el video obtenido por Noticias Caracol)

“íbamos bajando los dos y él empieza a golpear a la mujer. Yo le reclamó y le preguntó que por qué la agrede. Me dice que ‘no sea sapo’ y me empieza a pegar. Me propina golpes en la cara, provocándome múltiples heridas y fracturas. Yo quedo herido en el piso como por dos minutos. No me acuerdo de más. La mujer pedía auxilio, pero solo estábamos los tres no más”, narró el joven agredido, identificado como Santiago Tovar, a Noticias Caracol.

El joven resultó con una fractura en el tabique, contusiones en su rostro y heridas en diferentes en partes de su cuerpo. Por ello, instauró una denuncia por lesiones personales contra Óscar Yáñez, como fue identificado el agresor. Al parecer, este sujeto tendría antecedentes por otros ataques.

El caso ocurrió a pocas cuadras de un CAI de la Policía; sin embargo, el mayor Wilson Preciado, comandante de la estación de Policía de Chapinero, aseguró que, en ese momento, las autoridades no fueron alertadas del caso, que ahora es materia de investigación mientras se recoge el material probatorio.

“El caso se conoce con posterioridad a los hechos. Hubo una ausencia de esas voces de auxilio que la Policía necesita para prestar una atención pronta de lo que ocurre al interior del edificio. En estos momentos estamos realizando las labores investigativas, recogiendo material probatorio y evidencia física que nos permita confirmar la ocurrencia del hecho y que la Fiscalía configure el delito que ocurrió”, manifestó el uniformado.