Las siete claves en la investigación del atentado en Andino

Redacción Bogotá

1. “Buscaban llamar la atención pública”

Justo antes de imponer la medida de aseguramiento en contra de los nueve detenidos que, según las autoridades, tuvieron relación con una serie de atentados en Bogotá (incluida el del centro comercial Andino) y en otras ciudades del país, el juez aseguró que al hacer un análisis de los hechos “se encontraron huellas” que les permitieron inferir que “sí existe un grupo que se ha conformado para realizar actos de zozobra que van encaminados a llamar la atención pública”, que se materializaron en ataques a instituciones, entidades de salud o transporte. En esas actuaciones fueron hallados “elementos que identificaron sus autorías” (como panfletos y banderas, como los que presentó la Fiscalía en audiencia). (LEA: Envían a la cárcel a Cristian, noveno sospechoso por atentado en Andino)

2. “El accionar fue subiendo”

El despacho indicó, con base en la información aportada por la Fiscalía, que los hechos perpetrados por el Mrp contribuyeron a vulnerar la seguridad ciudadana. “Se afectó el sistema de salud. Los ciudadanos no acudían a las citas médicas por miedo a que explotara un petardo”. Indicó que “el accionar fue subiendo” y que se logró encontrar un patrón en varios de los objetivos: no solo se activaron explosivos en entidades desoladas, a horas poco concurridas, sino que se utilizaron inmuebles que eran ofrecidos en arriendo para acercarse a quienes los mostraban para ubicar propaganda e instalar petardos, luego de amarrar y amordazar a sus víctimas. Tras estos hechos, afirmó, se afectó el patrimonio económico y pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos. Incluso, aseguraron que información de inteligencia les permitía inferir que se estaban planeando nuevos ataques en la ciudad. (LEA: En Andino hallaron restos de panfletos)

3. “Reconocidos en retratos hablados”

Después de cada uno de los atentados, durante las pesquisas, se afirmó que se hicieron retratos hablados de los responsables de los ataques. Los testigos, al parecer, reconocieron a algunos de ellos en fotografías que les mostraron los miembros de la policía judicial. El despacho indicó que un menor de edad que fue víctima de un atentado, reconoció Mateo Gutiérrez León, el estudiante de sociología detenido desde febrero de este año tras ser señalado por el ente acusador de participar en varios atentados en Bogotá. Dijo, a su vez, que los investigadores vieron a Gutiérrez reunirse con los supuestos sospechosos de participar en el ataque al centro comercial Andino. (LEA: Defensores de sospechosos rechazan señalamientos)

Por otra parte, las autoridades aseguran que cuentan con fotografías y videos de seguimiento que podrían establecer un vínculo entre los procesados y los atentados.

4. Ataque del 18 de enero

Según indicó el despacho, dos de los hoy imputados “fueron capturados por llevar un artefacto explosivo improvisado (…), cuya sustancia fue utilizada en otros eventos, entre ellos el del 18 de enero de 2017”. La víctima de ese atentado “tenía un aviso de arrendamiento y recibe una llamada que le refiere estar interesado en el inmueble, tras la cual concretan una cita. Dentro del apartamento inmovilizan a la víctima, lo atan de pies y manos, y le ponen una cinta en su boca. Dejan un artefacto que hizo explosión después y dejan la bandera que hace alusión al Mrp”. La persona afectada señala a dos de los procesados de ser los responsables de ese ataque. “Eso permite evidenciar que existen unos elementos consecutivos de modus operandi”.

5. “Uno tenía tres domicilios”

En los seguimientos que se presentaron a los imputados, entre enero y junio de este año, la Fiscalía aseguró que “los encuentros que sostenían estas personas no estaban originados en actividades sociales”, porque la actitud les resultó sospechosa: “Cuando llegaban a esos lugares estaban pendientes de que no los estuvieran siguiendo o cuando salían de esos sitios de reunión tomaban rutas de manera inmediata, haciendo ver que no había una correlación entre ellos”. Los investigadores identificaron que uno de ellos, al parecer, se movía en tres domicilios cada mes.

6. De los elementos incautados

El despacho indicó que para la Fiscalía hay una similitud entre los elementos incautados durante los allanamientos de los hoy imputados con los encontrados en los lugares donde explotaron los artefactos explosivos: banderas alusivas al Mrp, brazaletes, celulares con alambres “para activar petardos”, documentos para elaborar artefactos explosivos caseros, cables, bombillos, adaptadores y pólvora negra. Hallaron una pistola nueve milímetros en la cartera de una de las mujeres, y dos individuos presentaron documentos falsos en el momento en que fueron requeridos por las autoridades. (Galería: Reacciones tras medida de aseguramiento de los ocho supuestos implicados en atentados)

7. Sobre el ataque al Andino

Las autoridades aseguran que se incautaron de documentos que tendrían relación con el atentado en el centro comercial Andino. En una de las residencias que fueron allanadas por la policía judicial, los investigadores encontraron una agenda que tenía varios folios y en los que con tinta roja se hacía referencia a los presuntos planes para “planificar y desarrollar un actuar”.“En esos documentos se determinan direcciones aledañas (al centro comercial), las posibles rutas de huida (‘por ese lado no, porque hay un CAI’), frecuencias de las rondas de vigilancia, números de las patrullas, y la forma como podían pasar sin llamar la atención”. Mencionan a dos mujeres que habrían ido a un café internet para obtener los planos del centro comercial, así como de los vecindarios del sector.

En contexto

Antecedentes

Entre 2015 y 2017, se registraron más de 30 atentados en Bogotá, según cálculos que el Ejército dio a principios de este año. Sin embargo, se les atribuyen al menos ocho atentados al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), entre el 8 de abril de 2015 y el 17 de junio de 2017, fecha en la que estalló un artefacto explosivo en el centro comercial Andino. Los blancos de los ataques, inicialmente, fueron entidades bancarias, sedes de EPS e instituciones públicas como la DIAN. Posteriormente, se tomaron inmuebles que eran ofrecidos en arriendo. Tras someter a sus víctimas -que en su mayoría eran personas vulnerables-, instalaban bombas panfletarias que causaron daños materiales y, en algunos casos, dejaron personas heridas.

El atentado terrorista

El sábado 17 de junio, un día antes de la celebración del día del padre, estalló un artefacto explosivo que fue ubicado en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial Andino. Como consecuencia, tres mujeres perdieron la vida: Ana María Gutiérrez (41 años), Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) y la francesa Julie Huynh, una joven de 23 años que estaba en la ciudad prestando un servicio social. Otras ocho personas resultaron heridas. Las autoridades ofrecieron al día siguiente una recompensa por $100 millones por información que permitiera dar con el paradero de los responsables. (Opinión: Una foto en el Andino)

La investigación

72 horas después de ocurridos los hechos, las autoridades aseguraron que las líneas investigativas estaban basadas en la similitud que guardaba el atentado del centro comercial Andino con otros ataques en Bogotá y en otras ciudades del país. La Fiscalía y la Policía revelaron que la carga explosiva estaba compuesta por nitrato de amonio, aluminio y azufre, elementos constitutivos del amonal, explosivo utilizado en otras acciones criminales en Bogotá. Indicaron, además, que contaban con los videos de 250 cámaras de seguridad del sector que estaban siendo analizados, cuadro a cuadro, por los investigadores.

Las capturas

Durante la tarde del 24 de junio, la Policía y el CTI de la Fiscalía capturaron a nueve personas tras allanamientos realizados en El Espinal (Tolima) y en Bogotá, en operativos simultáneos. Los detenidos fueron señalados de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp). Las autoridades aseguraron que dos de esas personas fueron capturadas en el barrio Ciudadela Colsubsidio, en el occidente de Bogotá, tras ser sorprendidos, al parecer, con explosivos y mapas para cometer nuevos ataques en la ciudad.

La controversia

Tan pronto llegaron al Complejo Judicial de Paloquemao, los detenidos gritaron que se trataba de un ‘falso positivo judicial’. Tres de ellos ya habían sido mencionados en el escrito de acusación en contra de Mateo Gutiérrez León, quien fue capturado en febrero pasado, tras ser señalado de participar en atentados ocurridos en Bogotá. Desde el inicio de las audiencias preliminares, los familiares de los detenidos reiteraron que se trató de un montaje de las autoridades “para dar resultados ante la opinión pública” y destacaron el trabajo de sus allegados: la mayoría son profesionales y aseguran ser defensores de los derechos humanos. Incluso, su defensa ha insistido en que las autoridades han emitido “afirmaciones temerarias y calumniosas” contra los procesados y se han preguntado por la existencia de los videos de seguridad del centro comercial Andino. Aseguran que probarán la inocencia de sus defendidos en juicio.

Medidas de aseguramiento

Durante una semana de diligencias a puerta cerrada, la Fiscalía presentó ante la juez 47 de control de garantías la información que le permitía inferir que presuntamente las nueve personas participaron en al menos ocho atentados, incluido el del centro comercial Andino. Durante la audiencia de legalización de captura, uno de los detenidos (conocido por las autoridades con el sobrenombre de ‘Talibán’) fue puesto en libertad al considerar el despacho que hubo fallas en el procedimiento de captura. Sin embargo, no pasaron ni 24 horas para que se emitiera una nueva orden de detención en su contra. El pasado sábado primero de julio, la Dijin lo capturó en Sasaima (Cundinamarca), mientras otro hombre, Cristian, era judicializado ante otro juez de garantías. El proceso en contra de los sospechosos se adelantará mientras ellos permanecen en prisión. (Envián a prisión a alias Talibán por atentado en Andino)