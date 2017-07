Está próximo a ir a juicio

“Mateo es de izquierda, pero no un terrorista”

Alexánder Marín Correa / Juan David Moreno

El estudiante de sociología Mateo Gutiérrez León espera su juicio en una celda de la cárcel Modelo. Fue capturado en febrero de este año, días después del atentado en La Macarena, que dejó un policía muerto. Pero la investigación en su contra no es por ese caso, sino por la activación de artefactos panfletarios en Bogotá, entre abril de 2015 y enero de este año. Sus padres, Ómar Gutiérrez y Aracely León, quienes están divorciados, se han unido alrededor de su hijo para insistir en que detrás de este caso hay un interés de las autoridades por presentar resultados y cuestionan la solidez de las pruebas. Reiteran que su hijo es un hombre de izquierda, librepensador, un lector voraz, crítico de todas las facciones de la política colombiana y que rechaza con vehemencia la lucha armada, pero no es un terrorista.

Dicen que en la audiencia de imputación la Fiscalía aclaró que investiga a Gutiérrez León por hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2015 (cuando explotó un artefacto en un apartamento del centro de Bogotá, donde hallaron panfletos y una bandera del Movimiento Revolucionario del Pueblo -Mrp-). Sin embargo, a ellos les parece extraño que en la acusación, realizada el 15 de junio, el ente acusador haya sumado otros siete casos que se le atribuyen a esa organización ilegal. Aunque confían en los jueces y en el trabajo de su abogado, aseguran que hay un proceso mediático y otro judicial. Por eso solicitaron veeduría internacional.

La Fiscalía ya presentó las primeras pruebas contra Gutiérrez León, entre ellas el testimonio de un joven que dice haberlo reconocido como uno de los responsables de activar una bomba panfletaria, en septiembre de 2015. Además, que el procesado fue visto en la marcha por la paz, del 12 de octubre de 2016, distribuyendo panfletos iguales a los que se encontraron después de algunos atentados. Por su posible responsabilidad, el ente acusador lo llevará a juicio por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

¿Quién es Mateo Gutiérrez León?

Ómar Gutiérrez: un joven de 20 años, hijo único, sin antecedentes judiciales y estudiante de sociología de la Universidad Nacional, que ha sido presentado a los medios como el peor terrorista. Estudió en el colegio Juan Ramón Jiménez. Tuvo una vida normal, dedicada a pensar, a leer, a estudiar. Es un muchacho inquieto.

Aracely León: siempre se ha preocupado por el bienestar institucional. Fue miembro del consejo estudiantil y representó al colegio en un certamen de filosofía en la Javeriana. En la universidad lideró una campaña para que se mantuviera abierta la biblioteca después de las 4:00 p.m. Decía que de no hacerlo, eso exponía a los muchachos a las drogas, a la rumba, al alcohol. Mateo es un estudiante que exige calidad en la academia. Él nunca ha tenido en su formación cátedra de doctrina, sino de pensamiento, de discusión. En eso se caracterizaba, por ejemplo, en el colegio en donde estudió.

¿Cuáles han sido las influencias de Mateo?

(O.G.): Orlando Fals Borda es su sociólogo de cabecera, el que más lo impactó. Es admirador de Camilo Torres y no sé si eso sea delito. Ha sido un muchacho de izquierda y crítico, eso es innegable. Él veía materias en sociología, antropología o ciencia política. Es decir, él no seguía una línea formativa. Hasta donde sé eso no es un delito en este país. Él no militaba en ningún partido ni movimiento. Les da duro a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, habla pestes de (Nicolás) Maduro; con las Farc tenía diferencias enormes; con el Eln también. Hay dos figuras que también han impactado en su vida: Ernesto el Che Guevara y Fidel Castro. Tampoco sé si eso sea delito.

¿Cómo lo vinculan en esa investigación?

(A.L.): cuando Mateo nos dice que lo capturan, nunca creímos que fuera una situación tan grave. En la primera audiencia el fiscal habló de muchos casos y dijo que su proceso era por hechos del 18 de septiembre de 2015 y no -como se ha dicho- por la explosión en La Macarena. El sustento del fiscal para pedir que lo enviaran a prisión era el testimonio de un menor de edad, quien supuestamente lo reconoce un año después de los hechos.

¿Él estaba en el lugar de los hechos?

(O.G.): no. Y tenemos cómo probarlo, pero son cosas que forman parte de la defensa y que no podemos revelarlas por ahora.

¿Pero eso no debieron haberlo dicho en las audiencias para que lo dejaran libre?

(A.L.): en las audiencias preliminares no se puede alegar ni presentar nada. En la acusación tampoco. Aunque su abogado pidió que revocaran la medida de aseguramiento, por fortuna el juez no accedió, porque seguro que hubieran dicho que tuvo algo que ver con el atentado al Andino.

¿Qué otras pruebas hay por ese caso de 2015?

(A.L.): dice el fiscal que tiene un video, pero nunca lo exhibieron. Después lo conocimos, pero no de manera formal en el proceso. Si se busca en Youtube, se encuentra. Si uno mira, suena boom y la gente mira, sigue caminando y empiezan a salir los panfletos. Muestran una bandera y la gente sigue, no hay vidrios rotos.

(O.G.): no hubo destrucción, pánico, no fue reseñada por ningún medio. Entonces uno se pregunta: ¿qué tipo de terrorismo es ese? Eso no fue terrorismo.

¿Qué ocurrió en la Marcha por la Paz de 2016?

(A.L.): él estaba con amigos del colegio y le hicieron una requisa terrible. Los muchachos que estaban con él decían que lo único que faltó fue que lo desnudaran. Sabemos dónde estaba y con quién.

El escrito de acusación dice que ese día “fue encontrado” repartiendo panfletos del Mrp...

(O.G.): él sí fue a la marcha, fue requisado, pero no le encontraron panfletos. Él no fue detenido. Nos preocupan las verdades a medias y la imprecisión enorme de la Fiscalía. Ellos quieren relacionar a Mateo con todo, tanto con hechos ocurridos antes, como aquellos sucedidos después de su captura. Eso es una violación de sus derechos.

¿Creen que la Fiscalía no tiene una evidencia para presentar en juicio sobre esos panfletos?

(O.G.): no, no lo hicieron en la primera audiencia, cuando debieron hacerlo.

En la acusación hablan de cuatro personas, que después fueron capturadas por el atentado del Andino. Dos de ellos fueron detenidos en marzo, según la Policía, con explosivos...

(A.L.): ¿Está seguro de que un juez iba a dejar libres a unos muchachos que estaban manejando explosivos? Yo apuesto que no. Me gustaría conocer el audio de esa audiencia, porque no estoy segura de si lo que tenían eran explosivos. Una cosa es hacer un artefacto panfletario, con unos elementos que tienen un control en cantidades, y otra es manejar explosivos.

Están convencidos de que ninguno tiene que ver con el ataque del Andino, pero, ¿han contemplado que sí tengan relación con los artefactos panfletarios?

(O.G.): no me consta, pero el asunto es que la Fiscalía meta todo en el mismo costal, sin diferenciar las acciones. He escuchado que han puesto artefactos en restaurantes, esa es una lógica. Otra son los ataques de Torca y La Macarena. Lo del Andino es otra lógica distinta a poner un artefacto panfletario. ¿Por qué no los diferencian?

Dicen, sin embargo, que a los responsables de los atentados los tenían identificados.

(A.L.): me pregunto y creo que se lo pregunta cualquier ciudadano: si los tenían detectados y ubicados, ¿por qué no sabían dónde vivía Mateo? A mi casa nunca fueron, en mi casa no hubo allanamientos, en la casa de Ómar tampoco. Nunca. Sí dicen que lo venían siguiendo. Dicen, incluso, que era el segundo al mando, pero, ¿cuál es la prueba de que era el segundo al mando? Están desviando las investigaciones para encubrir a los verdaderos culpables.

Se ha hablado de un organigrama del Mrp...

(O.G.): proceden con presunciones. El fiscal dice: “Hemos logrado establecer que el organigrama era este”. Y yo digo: ¿Cómo? ¿Con qué prueba? ¿Con base en qué? Entonces hacen un supuesto organigrama y presentan a unas personas, pero eso qué base tiene. Lo más peligroso es que sostienen eso frente a los medios.

Y las evidencias sobre el atentado del Andino, ¿qué les dicen?

(A.L.): no creo que les hubieran encontrado todo lo que dicen. Además, si el fiscal tuviera pruebas limpias, no permitiría que se le cayera el proceso por estar filtrándoselas a la prensa.

(O.G.): es un afán mediático de las autoridades. Además, si tuvieran la prueba contundente, ya la hubieran mostrado para quitarse de encima la presión y sobrellevar el escándalo que hoy atraviesa la Fiscalía.

Pero han filtrado varias pruebas...

(O.G.): ¿Qué pueden decir esas fotos que publicaron recientemente? ¿Que un muchacho se tomó una foto en un baño? Eso se ve por todos lados.

Como lo dijo la jueza, es evidente que hay un grupo dedicado a sembrar zozobra y las evidencias apuntan a los recién detenidos.

(A.L.): de Mateo han dicho incluso que no tenía domicilio y a él todos lo conocen.

(O.G.): pretender que Mateo se comportara como un adolecente de 14, eso tampoco. Pero si él viajaba o se ausentaba de la casa, no puede ser visto como una cosa sospechosa.

¿Por qué creen que las autoridades, de un universo tan grande, se centró en este grupo de muchachos?

(A.L.): si se habla de que 10 o 15 estudiantes de la Universidad de los Andes o de la Javeriana se reunieron para conspirar, todo el mundo se va a reír. Pero si dicen que son jóvenes de la universidad pública, sí creen que son sospechosos. Somos una sociedad formada con estereotipos.

(O.G.): hemos creado estigmas; como se trata de un grupo de estudiantes de universidad pública, de izquierda, con mochila y reunidos, son sospechosos. Eso ya ha ocurrido, hace dos años fueron 13 sindicados.

Es decir, ustedes creen que esta investigación se da porque son jóvenes, de universidad pública, con pensamiento de izquierda.

(O.G.): los estigmas, los prejuicios, las imágenes cumplen un papel clave en esto. Si una persona reúne ciertos elementos, ya es peligrosa o sospechosa. En muchas actuaciones de la Policía se siguen manejando esos estereotipos.

¿Y ese sería el caso de Mateo?

(O.G.): una persona con otros valores entra en problema en esta sociedad. Mateo, por ejemplo, tiene otros valores. ¿Qué va a pasar en este país, si las personas que tienen otra visión del mundo empiezan a ser perseguidas y cuestionadas de esa manera? Mateo es un muchacho de izquierda, que no cree en la economía de mercado, que no cree en el Estado, que cuestiona la autoridad. Eso le va a generar problemas toda la vida.

¿Creen que el sistema quiere aplastar a alguien como Mateo Gutiérrez?

(A.L.): a una persona no… a lo que representan y lo quieren mostrar como escarmiento público, para enviar un mensaje a los que cuestionan, los que lideran, los que hacen, los que se reúnen. ¿Por qué eso no les pasa a los jíbaros, a los que tienen el microtráfico? ¿Usted cree que no saben quiénes son?

¿Cómo ha sido, desde su perspectiva, el manejo que le ha dado la Fiscalía al caso?

(O.G.): hay un proceso judicial y uno mediático, porque muchas cosas que aparecen en los medios nunca son mostradas en las audiencias. Por lo general, lo que es filtrado por la Fiscalía o la Policía a los medios tiene como propósito influir en la opinión pública, incidir en la decisión del juez y declarar culpable a una persona sin haber ido a juicio.

Conociendo los detalles del proceso, ¿qué esperanza tienen?

(O.G.): la defensa va a hacer un buen trabajo. La Fiscalía puede pensar lo que quiera, pero llega el momento de las pruebas y eso va a marcar la diferencia. Además, pienso que necesitamos apoyo internacional, ojos de afuera que estén haciendo seguimiento a este proceso, porque afectar la decisión de un juez no es algo descabellado. Nos acompaña una ONG de Canadá, Abogados sin fronteras, que están haciendo seguimiento, así como una oficina de derechos humanos de Naciones Unidas... Tenemos una profunda confianza en la inocencia de Mateo.