Mujer denuncia nuevo caso de acoso sexual en bus de Transmilenio

Redacción Bogotá

Un nuevo caso de presunto acoso sexual en Transmilenio se registró en Bogotá. Sucedió sobre las 6:00 de la tarde –en plena hora pico– al interior de un articulado que se desplazaba en inmediaciones de la estación Shaio, donde una joven se percató de los aparentes actos obscenos de uno de los pasajeros.

Según el relato de la mujer, quien pidió no ser identificada, durante el trayecto de su trabajo a la casa un sujeto de alrededor de 30 años constantemente se le acercó de forma indebida y aunque inicialmente pensó que se trataba de una situación provocada por la habitual congestión de los buses, entró en llanto cuando se dio cuenta que estaba siendo violentada sexualmente.

“El muchacho me subió la chaqueta y yo hice escándalo. Le dije que qué le pasaba, que respetara y él lo único que me respondió fue que era la maleta y que perdón. Me puse a llorar me dio asco, rabia (…) Cuando llegué a la estación Shaio me sentía incómoda, en la parte de atrás me sentía mojada”, narró la joven en diálogo con Noticias Caracol.

La joven dice haber acudido al personal de Transmilenio en búsqueda de ayuda y la respuesta que obtuvo fue que debía reportar el hecho a través de una línea telefónica: “Llamé a la línea 195, hice el reporte en Transmilenio y me dijeron que en 15 días me daban el resultado para saber qué hacer”, aseguró.

Según cifras de las autoridades, en lo corrido del año se han capturado a 133 personas sindicadas por el delito de injuria por vía de hecho. Es decir, al menos uno cada dos días; sin embargo, se destaca que en comparación con 2016 –cuando hubo 242 detenidos– hay una reducción del 45%.