Nueve niños en condición de abandono fueron rescatados en Bogotá

Redacción Bogota

En apenas una semana, la Policía de Infancia y Adolescencia ha rescatado en Bogotá a nueve niños en condición de abandono, es decir en total descuido y bajo ninguna vigilancia por parte de un adulto. Los casos con los que se han encontrado las autoridades no solo preocupan, sino que estremecen.

Este fin de semana, mientras se celebraba el Día de la Madre, los uniformados hallaron en un vehículo particular a un menor de apenas cuatro años, quien dormía mientras sus padres ingerían licor en un bar. En otro caso, registrado en una vivienda del barrio Rincón Rubí de Suba, fueron rescatados dos niños que no superaban los dos años y quienes no contaban con las mínimas condiciones de salubridad. Al alcance de ambos había comida en total descomposición.

De acuerdo con la Policía, la situación de los menores –una niña de dos y un niño de apenas 11 meses– fue alertada por uno de los vecinos que escuchó sus llantos. Al llegar, los uniformados tuvieron que ingresar por una ventana dado que la habitación en la que permanecían estaba bajo llave.

“Al interior del cuarto los policías lograron observar las precarias condiciones de salubridad en las que se encontraban los dos pequeños, ambos a medio vestir y el niño presentaba dificultades para respirar, pues su nariz estaba completamente taponada de sustancia mucosa. Además, la única comida que tenían a su alcance estaba en evidente estado de descomposición”, explicó el mayor Rodrigo Mancera, jefe del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía.

Entretanto, en una casa del barrio La Esmeralda de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron rescatados cuatro menores –dos de seis años, uno de cuatro y otro de apenas ocho meses– quienes permanecían solos y encerrados. La Policía trata de establecer si los niños de seis años eran quienes cuidaban a los otros menores.

“Según versiones de los vecinos, los niños habían estado todo el día en la vivienda sin la presencia de un adulto y constantemente se escuchaban quejidos y llantos desde el interior de la casa”, agregó el mayor Mancera, quien advirtió que, en este y otros casos, los menores son trasladados a un centro de protección a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se define si continúan o no en su núcleo familiar.

En otros casos, durante los operativos desplegados este fin de semana fueron rescatados tres menores, entre ellos dos adolescentes de 12 años, en la localidad de Usme; otro de 13 años en Puente Aranda y una niña de apenas un mes de nacida, en Ciudad Bolívar. Todos estaban solos en sus viviendas, mientras sus madres, al parecer, se habían ido de fiesta.

“La Policía reitera el llamado a los padres de familia para que protejan a sus hijos y eviten que estos estén inmersos en situaciones que atenten contra su integridad, pues además durante la celebración del Día de la Madre, 50 niños, niñas y adolescentes fueron rescatados de la zona de tolerancia y las zonas de rumba, en medio del consumo de licor y sustancias psicoactivas”, precisó la institución, que también reveló que, en lo corrido del año, la Policía ha rescatado a 219 niños en condición de abandono y a 243 evadidos de su hogar.