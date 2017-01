¿Qué pasó con la denuncia sobre los supuestos títulos falsos de Enrique Peñalosa?

Este sábado se cumplirán nueve meses desde que los investigadores Juana Afanador y Carlos Carrillo revelaran en este diario las inconsistencias que tiene la hoja de vida del alcalde Enrique Peñalosa. Específicamente, Afanador y Carrillo, y semanas más tarde el columnista Yohir Akerman, también de este diario, evidenciaron que el alcalde de Bogotá no cuenta ni con una maestría en Gobierno ni con un doctorado en Ciencia Administrativa, que durante años figuraron como parte de su formación académica y, además, en entrevistas, algunas solapas de sus libros y propagandas políticas.

Tras el revolcón apenas normal que se produjo en redes sociales en ese entonces, un grupo de ciudadanos decidió denunciar a Peñalosa por las inexactitudes en su formación académica. La denuncia por el delito de falsedad ideológica en documento público fue radicada el pasado 23 de mayo en el bunker de la Fiscalía, y desde ese día no se ha sabido nada de la investigación. Por eso, este jueves el abogado Augusto Ocampo Camacho, quien presentó la denuncia, insistió a la Fiscalía sobre el curso de su acusación.

No obstante, a casi siete meses de su denuncia, esta no ha sido la primera vez que Ocampo intenta conocer si su queja prosperará o no ante el ente acusador. La primera vez fue un derecho de petición: no obtuvo respuesta porque dejaron vencer los términos. Luego fue una tutela, que esta vez sí respondió la Fiscalía, afirmando que dispondrá de un grupo especial que indagará preliminarmente si efectivamente existen irregularidades en los títulos del alcalde de Bogotá que no ha tenido el mejor comienzo de año, pues los grupos que anunciaron que buscarán su revocatoria de mandato ya iniciaron el proceso para hacerlo.

El equipo especial que investigará, ahora sí, la denuncia de Ocampo se denominará Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Contratación de Bogotá que, tras la revisión del material probatorio, determinará la necesidad de abrir un expediente sobre el caso. De prosperar la denuncia, Peñalosa no sería el primer alcalde electo en los comicios de 2015 que es procesado por inexactitudes en sus títulos. A inicios de diciembre, el alcalde de Bello, Antioquia, Cesar Suárez Mira, fue enviado a detención domiciliaria luego de comprobarse que había falsificado su título de bachiller.

Asimismo, esta denuncia contra Peñalosa no es el único proceso judicial que enfrenta el alcalde. Desde mediados de 2016, también cursa en la Fiscalía una investigación por las presuntas irregularidades que habrían rodeado la aprobación del presupuesto para el diseño y construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. La denuncia por el delito de prevaricato no fue solo presentada en contra del alcalde, sino también contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y 28 concejales de la ciudad.