Policía dice que médico Fabián Herrera fue víctima de escopolamina

Redacción Bogotá.

El general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, aseguró que los responsables no le sacaron dinero de sus cuentas y por eso su muerte no se trató de un ‘paseo millonario’.

En la investigación para esclarecer la muerte del médico Fabián Herrera, que desapareció el pasado 30 de mayo y días después lo encontraron sin vida en el barrio Compostela (Usme), la Policía aseguró que su caso fue "un tema de escopolamina”. (LEA: Radiografía del paseo millonario, un delito de miedo)

Así lo afirmó el general Hoover Penilla, comandante de la Policía de Bogotá, quien aseguró que como "no hubo manipulación de sus tarjetas, no hubo retiro de dinero y se le encontraron todas sus prendas”, este no fue un caso de paseo millonario.

Al preguntarle, entonces, por qué su cuerpo apareció en la localidad de Usme, si solo se trató de un hecho relacionado con el suministro de escopolamina, el alto oficial aseguró: “Eso lo va a determinar la investigación que está en curso”.

La Policía intentó explicar las diferencias entre “paseo millonario” y “hurto mediante el uso de sustancias psicoactivas”. De acuerdo con la institución, la primera es un secuestro simple, que se caracteriza por las amenazas contra una persona (sin obligarla a ingerir ninguna sustancia), a quien generalmente suben a un vehículo, para luego obligarla a retirar de un cajero el dinero de sus cuentas. “En esta modalidad, los delincuentes no suelen ir a las viviendas de las víctimas y solo les importa el dinero en efectivo”.

En la segunda, los delincuentes usan drogas para reducir a sus víctimas que, por lo general, son personas que van solas a lugares de diversión. “Principalmente son hombres, que son seducidos por mujeres, para reducirlos y lograr llevar a sus víctimas hasta su vivienda y allí hurtarles sus pertenencias. Usan dos estrategias: si la víctima es engañada y accede de manera voluntaria a llevar al delincuente a su casa, la sustancia se la suministran en el lugar donde pretenden cometer el hurto. Sin embargo, si opone resistencia o se niega, le dan a consumir la sustancia en el lugar de diversión, hasta reducir su voluntad, para tener acceso a sus tarjetas y sus claves de seguridad”, dice la Policía.

Según el Gaula de la Policía, el delito de secuestro simple, en la modalidad de paseo millonario en la ciudad, se ha reducido. Durante el primer semestre de 2016 no se presentaron casos y en el segundo semestre, se registraron 4 casos. En el año 2017 solo se ha registrado un caso. Sin embargo, vale recordar que gran número de casos son denunciados como hurto.

Por su parte, la SIJIN de la Policía señala que en lo corrido del año solo han recibido 11 denuncias por hurto mediante uso de sustancias psicoactivas. Además, han identificado que las zonas donde más se han recibido denuncias por esta modalidad son: zona de rumba de la Primera de Mayo (Kennedy), El Restrepo (Antonio Nariño), Galerías (Teusaquillo) y algunos casos en la zona rosa de Chapinero.

Sin embargo, al revisar las estadísticas de la Policía Nacional, las cifras son otras. Al consultar hurtos reportadas en la ciudad, en el que el victimario es un conductor de un vehículo y la víctima es un pasajero, se encuentra que entre enero y abril de este año se han reportado 67 casos. En cuanto a hurto con uso de escopolamina, se encuentra que entre enero y abril de este año se han reportado 173 casos.

De acuerdo datos estadísitcos de la Policía, Usaquén (con 79 episodios) y Chapinero (con 21), las localidades donde están los epicentros de la rumba en el norte de Bogotá, son las predilectas de los delincuentes para aplicar esta modalidad de hurto con el uso de sustancias psicoactivas y despojar a las víctimas de sus pertenencias.