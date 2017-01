Prográmese para los conciertos que se vienen en Bogotá este 2017

Al igual que el año pasado, este 2017 Bogotá podrá disfrutar de las grandes voces musicales que visitarán la capital colombiana. Justin Bieber, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, The Strokes y The Weeknd son algunos de los artistas que darán concierto en la ciudad. Con el fin de seguir incentivando la cultura musical.

Cabe recordar que en el 2016 la capital acogió artistas y agrupaciones de talla mundial como la célebre banda de rock the Rolling Stones, por la que las personas llegaron a pagar boletas de $1.000.000. “Los chicos malos de Boston” Aerosmith, el padre del punk, Iggy Pop, el rapero Snoop Dog, el español Miguel bosé, el embajador del merengue, Juan Luis Guerra, entre otros, que fueron los responsables de hacer vibrar los escenarios de la ciudad.

De acuerdo a un estudio realizado entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la consultora Lado B, la asistencia de los artistas reconocidos que inundaron la capital con sus voces el año pasado representaron el 76% de los ingresos totales de espectáculos públicos que se dieron en la ciudad, por 29 millones de dólares.

Según el informe, entre 2012 y 2016 se hicieron 2.500 espectáculos musicales en Bogotá, de los cuales 37% fueron de rock y 23, de pop. Teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido el mercado musical, los encargados de los estudios quieren sistematizar las estadísticas para que se empiecen a diseñar políticas públicas sobre este sector.

Conciertos 2017

Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Miguel Ríos y Víctor Manuel

Los artistas serán los protagonistas de la gira conmemorativa “El gusto es nuestro” que se realizará para celebrar los cerca de 50 conciertos que dieron los cantantes en América Latina 1996. Entre las canciones que tocarán están “Contamíname”, “La Puerta de Alcalá” y “Santa Lucía”.

Corferias será el escenario donde se darán cita los artistas el próximo 18 de febrero, a las 8:00p.m. Las boletas desde $180.000 ya están a la venta.

Santiago Cruz

El cantante colombiano de baladas, luego del tour “Estar vivos” que hizo por 35 ciudades, en el cual visitó escenarios como el Teatro Metropolitan de Ciudad de México y el Teatro Opera de Buenos Aires, hará uno nuevo al que llamó “Tour interplanetario” con el que pretende visitar varios países del mundo.

Bogotá será una de las ciudades en las que se presentará. El escenario de encuentro es el Palacio de Los Deportes, el 4 de marzo, desde las 8:00 pm. Las boletas más económicas tienen un costo de $89.000.

Festival Estéreo Picnic

Por octava vez vuelve el Festival Estéreo Picnic a la ciudad. Los fanáticos del rock, el hip hop y la electrónica podrán disfrutar del evento el 23, 24 y 25 de marzo. Artistas nacionales y extranjeros como The Strokes, The Weeknd y Justice estarán en concierto. Las boletas se pueden adquirir desde $475.000.

Justin Bieber

El artista canadiense de pop visitará Bogotá el próximo 12 de abril. Se presentará en el Estadio El Campín, como parte de la gira latinoamericana, “POURPOSE WORD TOUR” que empieza el 15 de febrero en Monterrey, México. La boletas están a la venta desde $120.000.

Korn

Los seguidores del metal también tendrán su dosis musical la banda californiana KORN, volverá a la capital por segunda vez a presentar su álbum “The serenity of suffering” . El concierto se llevará a cabo en Corferias el 17 de abril. Las boletas más económicas son de $179.000.

Circo del sol inspirado en Soda Stereo

El Cirque du Soleil le hará un homenaje a la reconocida banda argentina Soda Stereo en las producciones que se harán inspiradas en la vida y obra de íconos de la música como The Beatles Love y Michael Jackson The Immortal World Tour y One.

"Séptimo día" es la producción que estará en Bogotá llenando de diversión a los espectadores. Desde hace dos años el equipo del Cirque du Soleil trabaja junto a Pop Art Music y Soda Stereo, en el proceso creativo del show inspirado en la música emblemática del grupo. Desde $150.000 puede adquirir la boleta.