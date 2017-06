Alerta por muerte de una materna

¿Qué pasa en el Hospital El Tunal?

Redacción Bogota

Las denuncias por falta de insumos en el Hospital del Tunal no acaban. A la investigación disciplinaria que abrió la Personería de Bogotá, por las condiciones en que se encuentra la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatrales, se suma la denuncia que hizo la misma entidad por la muerte de una mujer embarazada de 34 años, que presentaba preeclampsia. De acuerdo con el organismo de control, perdió la vida por la falta de un medicamento neuroprotector (sulfato de magnesio) durante su atención.

La Personería aseguró que la paciente estuvo los dos primeros días de hospitalización sin el suministro de la medicina, a pesar de que su situación era de alto riesgo: en dos embarazos anteriores presentó la misma situación y en uno de ellos perdió el bebé.

Ante la situación, un médico de manera desesperada “tuvo que romper el carro de paro (compartimento médico de emergencia) para utilizar el medicamento que sólo se encontraba allí”, pero al parecer no fue suficiente. La mujer murió a los seis días de entrar al hospital El Tunal, un hecho que para la Personería es más que preocupante, ya que dicha droga es esencial para tratamientos ginecoobstetras que, comprado en grandes cantidades, no cuesta más de $300 la unidad.

La semana pasada los pediatras de la UCI del centro médico enviaron una carta a la Secretaría de Salud, en la que llamaban la atención sobre la falta de insumos básicos en la unidad. Por este motivo, aseguraron que no recibirían más niños en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de dicho hospital y solicitaron el traslado de los pacientes a otras instituciones de la Subred.

Como consecuencia, la Personería Distrital visitó el lugar y decidió abrir una indagación preliminar, luego de concluir que en el lugar había carencia de suministros básicos como adrenalina, sustrato de magnesio y metrocroplamina, y en más del 80 % de los casos de menores atendidos faltaba al menos uno de los insumos para la atención.

Por su parte, la Secretaría de Salud niega que haya faltantes de insumos hospitalarios y asegura que las subredes rigen sus faltantes por medio estándares que responden a las necesidades y al perfil de mortalidad de los pacientes. Con respecto al caso de la materna que murió en el Hospital del Tunal, la entidad afirma que recibió la atención oportuna, así como las dosis solicitadas de sulfato de magnesio, para concluir que el deceso ocurrió por un “cuadro convulsivo, pérdida del conocimiento y paro respiratorio”.

Y es que dentro del plan de reorganización de los 22 hospitales de la red pública está planteada la estructuración de la agencia logística que se encargará de los temas administrativos y de compras de medicamentos en las subredes, pero ésta solo operará hasta septiembre. Por el momento, funciona un comité de Farmacia y Terapéutica, conformado por “representantes de los estamentos administrativos, médicos y de enfermería de los diferentes servicios y no por cualquier persona o profesional del servicio”, ha dicho la Secretaría.

Por lo pronto, mientras que el Distrito envió el caso de la materna al Comité de Vigilancia Epidemológica para determinar las causas del fallecimiento de la mujer, la Personería anunció que abrirá una nueva investigación para determinar si hubo una falta de suministro de medicamentos para la atención oportuna de la mujer.

El caso del Hospital San Blas

A estos casos se suman las denuncias del Hospital San Blas. Aunque no hay escasez de entrega de drogas a gran escala, como se ha denunciado en el Tunal, un médico del centro hospitalario, que prefirió reservar su nombre, asegura que siempre hay un faltante en algunos de los servicios que se prestan. Además hay pacientes que no han podido ser trasladados a otros centros hospitalarios: “Hay un menor que necesita atención especial, pero no existe una unidad de atención mental para niños y adolescentes, por lo que toca atenderlo en los servicios de pediatría”, dice el galeno.

Además, según denunció el concejal Andrés Forero, la especialización de cada uno de los hospitales de la subred obliga a los pacientes adultos mayores, que antes recibían atención de todas las especialidades en San Blas, a trasladarse a los diferentes centros médicos de la red. “Eso obliga a que el paciente tenga que hacer más trámites administrativos y desplazamientos. En personas mayores eso se convierte en barrera de acceso”, aseguró el galeno.

El Distrito, sin embargo, asegura que en el último año ha reducido las quejas en 55 % en los centros médicos. Ahora resta determinar cómo afrontará estas denuncias de tipo administrativo.