Rescatan a joven que fue golpeado por negarse a tener relaciones con dos hombres

La Policía de Cundinamarca logró rescatar a un joven que permanecía secuestrado en una vivienda de Soacha, donde además fue objeto de maltrato físico y psicológico y estuvo a punto de ser abusado sexualmente.

De acuerdo con el relato entregado por el joven a Noticias Caracol, él se encontraba tomando unos tragos en un bar y se le acercaron tres personas, dos hombres y una mujer, que en medio de la rumba lo invitaron a tomar en la casa de ellos.

“Yo acepté y ahí fue que me golpearon, intentaron abusar de mí, me despojaron de mi ropa para violarme pero no lograron su cometido (…)”, detalló el joven.

Dijo que al ver que este se rehusaba a sostener relaciones sexuales, lo obligaron a ver cómo los dos hombres que al parecer serían padrastro – hijastro tenían relaciones sexuales frente a la que sería la madre y esposa de ellos.

Por los gritos de auxilio que se escuchaban al interior de la vivienda, los vecinos llamaron a la Policía que al entrar al lugar hallaron al joven amarrado y con heridas en el rostro y el cuerpo.

“Llega la Policía y lo encuentra amordazado, amarrado y desnudo en el baño, golpeado en su rostro con heridas de arma cortopunzante (…) las tres personas fueron capturadas y el joven trasladado para recibir atención médica”, aseguró el coronel José Miguel Correa, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Los tres sujetos deberán responder por secuestro y tentativa de homicidio, delitos por los que podrían pagar hasta 20 años de cárcel.