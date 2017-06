Santos dice que no hay indicios de que ocurra otro atentado en Bogotá este domingo

Redacción Bogota

Pasadas las 10:00 p.m. de este sábado, el presidente Juan Manuel Santos llegó al centro comercial Andino para ponerse al frente de la situación que vivieron cientos de ciudadanos en Bogotá, cuando un artefacto explotó en un baño de mujeres en el segundo piso del establecimiento comercial. Tras el hecho, en el que murieron tres mujeres y dejó a otras nueve personas heridas, el mandatario aseguró que este domingo en la mañana se llevará a cabo un consejo de seguridad y que no hay indicios de que ocurra un nuevo atentado en la capital del país. Así que llamó a los bogotanos a que celebren el Día del Padre con normalidad, y que no se dejen amedrentar por el terrorismo. (Lea aquí: Estos son los nombres de las personas heridas en atentado en Andino)

“Es un acto vil, cruel, cobarde y no vamos a descansar hasta capturar a los responsables. Que tengan la plena seguridad los colombianos que a los responsables los vamos a capturar y llevar ante la justicia”, dijo Santos, quien anunció que el centro comercial volverá a abrir sus puertas desde esta noche, por orden expresa suya. “Los terroristas no van a cambiar nuestro proceder”.

El primer mandatario aseguró que aún no hay indicios de quién pudo ser responsable. Sin embargo, afirmó que lo encontrarán pronto, pues los investigadores ya tienen experiencia en estos casos. Agregó en el consejo de seguridad se establecerán los montos de recompensa para quien brinde información y se diseñarán los protocolos de seguridad de las autoridades.

Santos insistió en que capturaran a los delincuentes y que con ellos no habrá “tregua ni cuartel”. Les pidió a los colombianos unirse para combatir estos ataques, ser solidarios con las víctimas y no entrar en pánico, pues ese es el objetivo de quienes cometieron el hecho. De hecho, no cambiará su itinerario de los próximos días, en el que tiene programada una visita a Francia. “Los que quieren aguar la fiesta de la paz no lo lograrán”, agregó.

También les sugirió a los colombianos ser prudentes con las afirmaciones acerca de los responsables y no caer en las mentiras de las redes sociales. Frente a los rumores sobre la responsabilidad del ELN respondió: "No quiero hacer ninguna especulación. No sería prudente insinuar o descartar cualquier hipótesis. Cuando podamos tener resultados de la línea investigación lo daremos a conocer. Antes, sería irresponsable hacer cualquier tipo de afirmación". Minutos antes, esa guerrilla aseguró en un comunicado que repudiaba el atentado y que no tenía vinculación con éste. "El ELN jamás haría acciones cuyo objetivo sea afectar a la población civil". . (Vea las imágenes de la explosión en Centro Comercial Andino)

Entre las personas fallecidas se encuentra una ciudadana francesa identificada como Julie Huynh, de 23 años, quien llegó a la ciudad para prestar un servicio social en una escuela. A los franceses también les habló Santos en su pronunciamiento: “Saben perfectamente lo que representa el terrorismo, lo han sufrido en estos últimos tiempos en carne propia y saben perfectamente lo que tenemos que hacer para responder a esos actos terroristas. Los colombianos también tenemos un talante de no permitir que el terrorismo amedrente”, aseveró el presidente. (Lea aquí: Julie Huynh, la francesa que murió en la explosión del Centro Comercial Andino)

Las colombianas Ana María Gutiérrez (27 años) y Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) habían sido trasladadas a la Clínica del Country, donde desafortunadamente los médicos no pudieron salvarles la vida por la gravedad de sus lesiones. Tres personas más permanecen internadas en ese mismo centro médico. Al Hospital Militar y a la Clínica Nogales también fueron trasladados otros heridos.

Un fiscal antiterrorista está al frente de la investigación. La Fiscalía, además, envió una unidad del CTI al centro comercial para que apoyara a los policías del Comando Metropolitano de Bogotá y al Cuerpo de Bomberos.