Siete de los ocho heridos por explosión en Centro Comercial Andino fueron dados de alta

Redacción Bogota

Siete de los ocho heridos que dejó la explosión de Centro Comercial Andino fueron dados de alta en el transcurso de las últimas horas. La señora Pilar Molano Villamizar, de 45 años, aún se “encuentra en cuidados intensivos, luego de su intervención quirúrgica y su condición es estable”, informó este domingo la Clínica del Country, donde se encuentra hospitalizada. (Entrevista “Nosotros nos enteramos por televisión”: hermana de herida en explosión de Andino).

La clínica también informó que la señora María Aura García (61 años) fue dada de alta tras estar en observación por trauma articular en tobillo.

El sábado en la tarde estalló un explosivo en el baño de mujeres del Centro comercial Andino, hecho que dejó a tres personas muertas: las colombianas Ana María Gutiérrez (41 años) y Lady Paola Jaimes Ovalle (31 años) y la francesa Julie Huynh, una joven de 23 años que estaba en la ciudad prestando un servicio social.

En el atentado también resultaron heridos Ingrid Margarita Ramírez (de 21 años), Luis Roberto Velázquez Bernal, de 76 años; Nathalie Nadine, de nacionalidad francesa y de 48 años; Yuri Belly Céspedes Martínez, Jenny Marcela Sepúlveda Gallego y Edila del Pilar Hormiga.

Este domingo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, al término de un consejo de seguridad ofreció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita capturar a los responsables del atentado al Centro Comercial Andino que deja hasta el momento tres muertos y al menos ocho heridos.

“Tenemos un plan de medidas de seguridad coordinado con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Alcaldía de Bogotá y la Fiscalía. Hay una recompensa de $100 millones a cualquier persona que pueda ayudar a capturar a estos responsables”, expresó Santos Calderón. (Lea también: Explosión en CC. Andino: segundo atentado del año en Bogotá con víctimas fatales).

Según el mandatario existen tres hipótesis sobre el ataque terrorista, sin embargo no reveló detalles de las pesquisas, por considerar que podía entorpecerse el proceso. “Le he pedido a las autoridades que mantengan informada a la opinión pública, pero solo con la información cierta, confirmada y conveniente y que no afecte el avance de la investigación. Las únicas dos entidades para dar información son la Fiscalía y Dirección de la Policía”, explicó el presidente Santos. (Lea también: “Buscábamos la salida, sin entender qué pasaba”: lo que vino después del atentado en Andino)