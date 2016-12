Taxista que transportó a los hermanos Uribe Noguera, la nueva pieza que busca la Fiscalía

Aunque ya está esclarecida la ruta criminal que hizo el raptor, violador y asesino de la pequeña Yuliana Samboní, lo que pasó en las horas de la tarde del fatídico 4 de diciembre no está del todo clara. Aún es un misterio qué paso luego del ingreso de Catalina y Francisco Uribe Noguera al apartamento 603 del edificio Equus 66, propiedad de su hermano Rafael, en el que apareció muerta la menor de 7 años. También es una incógnita si la cocaína y el alcohol que consumió el confeso infanticida fue antes o después de los hechos. Incluso, el traslado de Rafael Uribe Noguera a la Clínica Navarra también está lleno de incógnitas, pues no se sabe si en ese momento ya ambos hermanos sabían de la muerte de Yuliana. Ambos dicen que no, y que fue en ese trayecto que Rafael les confesó lo ocurrido. (Lea: ¿Y los hermanos de Rafael Uribe Noguera qué?)

La Fiscalía ha añadido una pieza que puede ser clave para esclarecer qué ocurrió en el trayecto entre la carrera Séptima con calle 68 y la carrera 17 con calle 134, dirección en la que se encuentra ubicada la clínica Monserrat, el primer lugar al que intentaron llevar a Rafael: el taxista que los transportó.

Para el ente acusador, el conductor de ese vehículo podría aportar valiosa información al proceso. Por esto, la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en buscar al taxista que recogió a los hermanos Uribe Noguera en la carrera Séptima, no con el fin de procesarlo o algo similar, sino para interrogarlo y contrastar su versión con las de Francisco y Catalina. (Lea: La versión de Francisco Uribe Noguera sobre el día del crimen de Yuliana Samboní)

Según Francisco Uribe, el trayecto no lo finalizaron los tres hermanos: Catalina se habría bajado en la Séptima con calle 72. Pero Rafael y él sí fueron hasta la Clínica Monserrat, donde les fue negado el ingreso del confeso asesino por su supuesto cuadro de sobredosis por el alto consumo de "perico" y aguardiente. No obstante, en el trayecto habría existido comunicación entre el Gaula y Francisco y, posteriormente, según lo que ha declarado el hermano de Uribe Noguera, fue allí donde Rafael le confesó que había matado a Yuliana. Todos estos movimientos, y quizás otros más, podrían ser rectificados o desmentidos por el taxista, por lo cual la Fiscalía lo busca afanosamente.

De hecho, el ente acusador difundió la imagen del vehículo que recogió a los Uribe Noguera, pero la calidad de la imagen no da para detallar las placas o móvil del vehículo, que sería una manera fácil para dar con el conductor. Así que la estrategia, por el momento, es hacer pública la convocatoria al taxista para que dé su declaración, aunque también han hecho masivo el mensaje entre taxistas, dada la conocida cohesión que hay en ese gremio.

A través de un mensaje en las aplicaciones móviles para solicitar servicios de taxi, la Fiscalía ha difundido una grabación en la que pide colaboración a los taxistas de la ciudad. “La Fiscalía General requiere de su valiosa colaboración en el sentido de ayudarnos a ubicar al compañero taxista que trasladó al señor Rafael Uribe Noguera, su hermano y hermana el día 4 de diciembre de 2016. El lugar donde se tomó el servicio fue en la carrera Séptima con calle 68, esquina, a las 17:45 aproximadamente, con destino a la Clínica Monserrat, ubicada en la 18 con 134”, dice parte del mensaje que está llegando a los taxistas que trabajan con ese tipo de aplicaciones.

Escuche el mensaje completo: