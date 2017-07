Tambalea la estrategia del alcalde Enrique Peñalosa

Tribunal, única carta de Peñalosa para vender la ETB

Laura Dulce Romero- Javier González Penagos

Aunque el Distrito podría presentar un proyecto en el Concejo, ya no tiene el mismo respaldo del año pasado. “Ad portas” de un año electoral, lo impopular de la propuesta aleja a los cabildantes.

Cuando creía que esta vez sí podría vender la ETB, al alcalde Enrique Peñalosa se le cayó la estantería. La decisión de un juez de anular el artículo del Plan de Desarrollo, que autorizaba la enajenación del 84 % de las acciones que tiene el Distrito en la empresa, puso a la administración a buscar caminos para mantener su plan. Sin embargo, no son muchos. Ya se la jugó por apelar el fallo, a la espera de que los magistrados reconsideren la decisión y le den luz verde. (Lea: Se cae la venta de la ETB)

No obstante, le queda otra carta: radicar un proyecto independiente ante el Concejo, para obtener la autorización. Esta última parece la más difícil. Sabe que el ambiente político, ad portas de un año electoral, no es el mismo que el año pasado, cuando prácticamente le aprobaron todo. Hoy, incluso, miembros de la coalición de gobierno, que votaron a favor de la venta en el Plan de Desarrollo, expresan reparos y no descartan darle la espalda a esta impopular propuesta.

En un sondeo por bancadas, que realizó este diario, la mayoría considera que no es momento para presentar el proyecto. Las alianzas están cambiando. A las elecciones se suma la impopularidad del alcalde que, para muchos, influenciará el voto de los ciudadanos. Al parecer, la salida más conveniente para la propuesta del alcalde es esperar lo que ocurra en el tribunal, pues en el cabildo, lentamente, se le están cerrando las puertas.

Los que dicen sí

Los concejales que apoyarían un nuevo proyecto coinciden en que mantener este activo sería un riesgo económico. Según el concejal Andrés Forero (Centro Democrático), para hacer a la empresa competitiva se tendrían que poner en marcha “inversiones muy altas, con resultados inciertos”.

Esta visión la comparte la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde), quien advierte que la ETB “es una compañía que cada día pierde más valor”. Añade que “el Distrito no tiene cómo inyectarle recursos y que se quedó rezagada”. (Lea: ETB: entre la venta y la sobreinversión)

Yefer Vega (Cambio Radical) destaca que los recursos contemplados con la venta son cruciales para el cumplimiento de las metas sociales y de infraestructura del Plan de Desarrollo. Aunque no deja de lado que para tener el voto de confianza del cabildo primero hay que mostrar resultados.

Aunque los concejales que se muestran a favor no desconocen la coyuntura política de la época preelectoral y el desgaste en la relación del alcalde con el Concejo, aseguran que el mandatario gozaría de un ambiente favorable. “No veo claro por qué las personas que votaron en su momento a favor lo hicieran en contra. Hay cierta cercanía con las elecciones, pero las condiciones de base no han cambiado. Debería aprobarse sin inconvenientes, si el alcalde decide presentarlo a la Comisión de Hacienda”, agrega Forero.

A pesar de los rumores de un posible distanciamiento de Cambio Radical y Centro Democrático, los cabildantes de estas bancadas manifiestan su respaldo. Aunque no descartan que en el camino algunos de ellos expresen reparos. “Seguimos apoyando a la administración, pero con independencia, y eso se vio reflejado con la oposición a la valorización. No le hacemos caso al alcalde en todo, pero en términos generales lo apoyamos”, dice Forero.

Los que dudan

Algunos representantes de las bancadas que en su momento respaldaron la venta de la ETB hoy no tienen clara su posición. Por ejemplo, el concejal Róger Carrillo (Conservador), considera que “hay que repensarlo”, pues hay que darle una segunda oportunidad a la ETB y convertirla en una compañía más competitiva. “En su momento vote sí, porque se había incluido en el Plan de Desarrollo, pero la sugerencia que le hicimos al alcalde es que se debía presentar el proyecto aparte”.

Para el político quedó claro con el fallo que “del afán sólo quedó el cansancio”, pues ahora las condiciones políticas son distintas y nadie querrá apoyar una medida impopular en tiempos electorales. Asegura que aún la coalición continúa fuerte, pero hace la aclaración de que “no está arrodillada a la administración”. (Lea: Las lecciones que dejó el cabildo de la venta de la ETB)

David Ballén, concejal del Partido de la U, opina igual que Carrillo, aunque agrega otro riesgo: que la venta se realice tarde y Peñalosa no alcance a ejecutar sus obras. “Voté a favor y habría nuevos elementos que entraría a analizar. Por ejemplo, cuánto se van a demorar en la enajenación. Vender la empresa para que la plata la ejecute otro gobierno es un riesgo. No tengo definido el voto”.

Dice que se viene una temporada de ajuste político y que volver a presentar el proyecto “sería una derrota política, porque implicaría que está aceptando que cometió algún tipo de irregularidad”.

Finalmente, la concejal María Victoria Vargas (Partido Liberal) sostiene que la iniciativa no prosperaría. Hace claridad en que, en caso de ser nuevamente presentada, debería estar blindada en materia de legalidad: “El proyecto debe cumplir con los requisitos legales, entre otras presentar los avalúos preliminares de la empresa, que debe hacerse en los primeros 60 días del año. Por razón de bancada me obligaron a votar el proyecto, cuando no estuve de acuerdo”.

Los que dicen no

Quienes se opusieron a la venta de la ETB se mantienen en su posición. Los partidos Polo, Mira, ASI, Opción Ciudadana y Progresistas insisten en que el proceso se realizó con errores y consideran que no es conveniente enajenar un activo que hasta hace muy poco fue capitalizado. Todos exigen que el Distrito exponga sus argumentos a través de un estudio riguroso del estado de la compañía o que muestre la evaluación que realizó la empresa JP Morgan, en la que estableció que la acción está en $671.

Los partidos Polo y Progresistas, como oposición, justifican su decisión en la importancia de preservar el patrimonio público. Para el concejal Celio Nieves (Polo), no es cierto que sin la venta no habrá dinero para invertir en obras sociales: “Este gobierno ha recibido suficientes recursos para desarrollar su política. Debe priorizar el gasto”. (Lea: ¿Qué se pretendía hacer con la venta de la ETB?)

El concejal Hollman Morris (Progresistas) asegura que la coalición de gobierno se ha desmoronado lentamente y hoy son muy pocos los cabildantes que defienden las decisiones del mandatario. Tanto Nieves como Morris aseguran que ahora los concejales peñalosistas critican en voz alta decisiones que en su momento respaldaron. Poco a poco, dicen, se han separado sus más fieles escuderos, Cambio Radical y Centro Democrático. Aunque resaltan que no se debe dejar de lado que el alcalde aún cuenta con el respaldo del presidente Juan Manuel Santos.

Por otro lado, la bancada de Mira y ASI tienen un tono más conciliador. No se declaran opositores, sino más bien como independientes. La concejal Gloria Estella Díaz (Mira) indica que, aunque ha apoyado al Distrito en otros proyectos, la improvisación ha sido el hilo conductor del proceso de venta y por eso le volvería a decir que no. “A la ETB se le hizo una inversión y no se le dio el tiempo para ver los frutos de la capitalización. Hay que conseguir otra forma para recaudar y esperar los rendimientos de la compañía”.