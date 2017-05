Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias

“Buscamos 100 productos basados en biodiversidad”

PABLO CORREA

A pesar de ser uno de los países más biodiversos del mundo, Colombia tiene una alta dependencia de sus recursos minero-energéticos. En un intento por comenzar a orientar al país hacia una “bioeconomía”, Colciencias creó el programa Colombia-Bio. Alejandro Olaya, subdirector de Colciencias, explica por qué quieren que la ciencia y la economía se den la mano y contribuyan al desarrollo nacional.

¿Qué es Colombia Bio?

Es un programa que nace con la idea de que en el largo plazo Colombia sea una bioeconomía. Eso significa tres cosas. Primero, conocer y proteger la biodiversidad biológica. Segundo, explorar usos y aplicaciones de esa biodiversidad para agregar valor a productos que ahora tenemos, o para desarrollar nuevos fármacos, alimentos o combustibles. Y el tercero es cultural, que la sociedad tenga una cultura que respete, valore y haga un uso sostenible de ella. Ese es el gran propósito.

¿Y cómo piensan lograr eso?

Las expediciones bio son el componente más grande. Tenemos planeadas 22 expediciones hasta junio de 2018. Ya se han hecho siete y este año completaremos otras siete. Otro componente lo hemos llamado investigación y desarrollo. Ahí tenemos convocatorias para proyectos de investigación de empresas y universidades. Tenemos la meta de presentar 100 nuevos productos biobasados. El tercer componente lo llamamos innovación social bio. Lo hemos cambiado un poco al hablar con expertos y comunidades y se está reenfocando al turismo científico. Muchos lugares de Colombia son laboratorios abiertos. Estamos explorando con universidades del exterior la posibilidad de que sus estudiantes vengan a estudiar y las comunidades los reciban. Eso bien montado es innovación social.

¿Cuál es el presupuesto de Colombia Bio?

Tiene tres presupuestos. Uno natural orgánico de Colciencias. Por ahí hemos destinado unos $6.000 millones. Otros $2.000 millones se invirtieron en investigación y desarrollo. La segunda fuente es regalías. Hemos convencido a siete gobernadores de que destinen dinero para expediciones. Ya están diseñados los proyectos y están en proceso de aprobación. Y como este tema es tan relevante para el presidente Santos, que lo presentó en el Reino Unido, se firmaron acuerdos de cooperación a través del Fondo Newton por US$10 millones para científicos británicos que entren en colaboración con los colombianos. Diría que hay una cuarta fuente, que es aliados del sistema ambiental como el Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, entre otros, que aportan sus científicos.

¿Más que un proyecto particular la idea es impulsar una cultura científica conectada a la biodiversidad?

Tenemos una mesa de trabajo con entidades líderes en estos temas. Ahí hay una comunidad de científicos que ya saben lo que hay y también los lugares que no se han explorado. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional tiene unos 900 mil registros de especies. Pero muchas no las han clasificado. No están contabilizadas. Vamos a destinar dinero para trabajar con todo lo que tienen allá. Organizar la casa. La meta es llevar este año 300 mil especies al registro nacional.