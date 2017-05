“Agradecido con la vida, pero inconforme permanente”: Juan Diego Gómez

¿Por qué dejar de tener miedo? La respuesta a esta pregunta la responde Juan Diego Gómez Gómez, quien lanzó su libro Menos miedos más riquezas en la pasada edición de la Feria del Libro. En su obra hace reflexiones sobre lo que el miedo causa en las personas y cómo convertirlo en una ventaja para ser exitoso y lograr lo que se proponga.

Juan Diego Gómez elaboró su libro tomando como argumento las experiencias de sus seguidores en las que sus miedos han sido el principal obstáculo para cumplir con sus propósitos. “Constantemente veo que las personas están muy limitadas e inconformes y al hablar con ellas tienen tantos miedos que no los dejan avanzar”.

El autor no solo habla de cómo superar ese sentimiento sino, también de historias inspiradoras que muestran que es posible sobreponerse a cualquier problema que se atraviese en el camino. Ese es el caso de Ana Amalia Barbosa, quien quedó tetrapléjica luego de sufrir un accidente cerebral, pero su condición no le ha impedido cumplir con sus metas. Una de ellas escribir. Esa acción la realiza por medio del pestañeo, mientras otra persona escribe lo que ella va diciendo a través de ese movimiento. Con esa historia Gómez hace una reflexión acerca del mal hábito que consume a la sociedad: pensar que nuestros problemas son insuperables.

Este hombre al igual que muchas personas en el mundo tenía la costumbre de echarle la culpa de todo lo que pasaba en su vida a los demás, pero con el tiempo y las experiencias que ha vivido entendió que nada sacaba con eso, por lo que comenzó a mirar en su interior y encontró las respuestas. Resaltó que “si buscas las soluciones de tus problemas en los demás, nunca los vas a resolver”.

Uno de los objetivos que busca con su libro es mostrarle al lector que tiene dos opciones: dejarse derrotar por sus miedos o hacerse más grande que ellos, es decir saber aprovechar sus temores y convertirlos en instrumentos para llegar al éxito.

“En mi obra le sugiero a las personas que se tracen un propósito de vida tan importante, que tengan que entregarse por completo y con tanta pasión y determinación, que no permita que nada se interponga para lograr lo que se quiere”, añadió.

Aunque Gómez es un hombre muy positivo y lucha contra los miedos, él al igual que cualquier ser del planeta le tiene temor a algo específico y eso es a la ‘acumulación de si hubiera’, porque considera que las cosas se deben hacer en el presente y no dejar para un futuro, ya que se corre el riesgo de no hacer nada de lo que se planteó y pueda que en el momento que quiera realizar eso que se proyectó ya sea tarde. Y agregó que “cuando pienso en todo lo que he hecho crece mi ego y al meditar en lo que me falta hacer crece mi humildad”.

Este autor cuenta con más de un millón de seguidores en redes sociales. Su libro ‘Hábitos de ricos. Nuevas ideas para alcanzar la libertad financiera’ se convirtió en un éxito en ventas durante 2016 en América Latina. Juan Diego Gómez no solo escribe, también da conferencias y es coach en finanzas personales y transformación de vida, además tiene un canal de YouTube.