Alejandro Posada y la música para alcanzar los sueños

Luisa Rendón

“Cambia nuestra suerte, acribilla las plagas comenzando por el tiempo”, decía el escritor Ribaud. Y claro está que en un mundo donde pocas veces se le apuesta al arte y donde todos esperan que el tiempo haga de las suyas disipando los sueños, un hombre que salga en contra pueda considerado como loco o desorientado del sistema.

Sin embargo, pese a todo esto, hay un hombre que en la música lo intenta todo. El maestro Alejandro Posada empezó en este mundo tocando el piano “como lo que les pasa a casi todos los artistas”. Años más tarde y con su vocación de servicio, empezó dirigiendo niños en el deporte hasta que tuvo la oportunidad de dirigirlos, pero en música.

Después de haber estudiado teoría musical y piano en el Conservatorio de Bellas Artes de Medellín, obtiene su primer trabajo como director musical en la Academia Filarmónica de esta ciudad. Sus estudios de dirección orquestal y composición lo llevaron a graduarse por honores y recibir el premio Wuerdigungspreis, premio académico de excelencia otorgado por el Ministerio de Ciencia e Investigación de Austria.

La labor de querer ayudar a las personas no sólo se obtiene por un cargo profesional y él supo entender esto. En su destacada trayectoria como director de orquesta, el maestro Posada ha sido reconocido internacionalmente como un visionario, mentor y pedagogo de jóvenes y talentosos músicos con la creación de varios programas pioneros en Latinoamérica, entre los cuales se destacan Iberacademy y la Academia Filarmónica de Medellín, AFMED.

Es por esto que el maestro Alejandro Posada decide fundar Iberacademy, una organización sin ánimo de lucro, que cuenta con el apoyo de la fundación HILTI. Este proyecto nace con la intención de apoyar la creación de un modelo de formación musical eficiente y sostenible en Latinoamérica, dirigido principalmente a poblaciones vulnerables y a los jóvenes músicos que se destaquen por su talento.

Iberacademy trabaja en tres objetivos específicos: desarrollo, sociedad y cooperación. Es preciso resaltar que esta organización lo que busca es la profesión de niños y jóvenes que puedan desarrollar su talento con una educación de calidad. El acompañamiento que realizan no sólo es para los estudiantes, sino para los maestros preparándolos de tal modo que ellos puedan estar en el nivel para las exigencias en la música no sólo a nivel nacional sino internacional. Es por esto que los tres objetivos no se desligan en ningún momento y trabajan siempre juntos.

Al ser una organización que cuenta con el apoyo de la fundación HILTI, pueden desarrollar programas en donde los profesores de las comunidades o de las localidades estén en constante capacitación no sólo con profesores como el maestro Posada sino con otros de talla mundial.

Esta apuesta que le hace Iberacademy es una manera de lograr a través de la música una transformación social que empieza desde el educador hasta el educando, puesto que los jóvenes que obtienen esta ayuda, si bien han estado desarrollando su talento ya sea de manera guiada o empírica, no cuentan con las bases para lograr ser músicos de talla internacional, que es al fin de cuentas, lo que busca la organización.

“La sorpresa de los maestros que traemos del exterior, es que todos los niños, aunque tienen vacíos, son muy receptores a todas las correcciones que se les hacen. Tú les dices algo y al otro día pareciese que no se les hubiese corregido nada. Son magníficos, eso no pasa siempre ni si quiera en Europa” aclara el maestro Posada.

Ya son alrededor de 350 jóvenes, entre estudiantes de música y músicos profesionales, que han participado en los programas de Iberacademy. Mediante actividades permanentes tanto en Colombia como en el exterior, los integrantes de la academia tienen acceso a experiencias musicales y pedagógicas que les permite adquirir una visión profesional de la música de alto nivel en el panorama mundial. Para lograrlo la academia ha tejido alianzas con: Universidad EAFIT, New World Symphony, Fundación Mozarteum, Festival de Verbier, Orquesta de Castilla y León, Sinfonía por el Perú, Fundación Bravura, Fundación SaludArte y Orquesta Filarmónica de Medellín, entre otros.

Con la voluntad de la organización y el talento de los estudiantes, han logrado que varios de ellos logren obtener becas en el exterior y puedan competir en algunos de los concursos que se desarrollan a nivel mundial. Es por esto que el viernes 26 de mayo, a las 7:45 pm. en el Colegio Alemán, se lanza oficialmente Iberacademy, la nueva Academia Filarmónica Iberoamericana con sede en Medellín.

Sin duda, aunque el maestro haya ganado miles de premios, este es uno de los mayores: la satisfacción de poder ayudar a los demás, de creer en lo que le ha dado vida a él -la música-.