Antonio Banderas afirma que trabajar con un director mexicano sería 'un lujo'

El intérprete, protagonista de 'La ciudad del silencio', un thriller sobre los asesinatos de Ciudad Juárez, aseguró durante la entrevista que la cinematografía mexicana "ha dado un salto enorme en los últimos años y se ha ganado el respeto del público, la crítica y los profesionales del medio". Uno de los directores más reconocidos en la actualidad es el mexicano Alejandro González Iñárritu, premiado con cuatro premios Oscar, tres por la película "Birdman" (2014) al mejor director, mejor guión y mejor película, y uno por "El Renacido" (2015) al mejor director. Banderas, que además de su trayectoria como actor ha promocionado en México su marca de perfumes (Antonio Banderas Fragrances), añade que la posibilidad de mantener una vía para desarrollar proyectos en este país, ya sean cinematográficos o de otro tipo, "está abierta".

El malagueño comentó que la relación con México se puede incrementar con el lanzamiento de su marca de ropa, Antonio Banderas Design, y con Starlite Gala, evento benéfico que recauda fondos para personas sin recursos que se llevó a cabo el año pasado en la Ciudad de México y que volverá a organizar en 2017. "Son muchas las cosas que me atraen de México. Su historia, su cultura, su geografía variada y rica, su gastronomía... pero sobre todo, su gente. Ese montón de amigos que he tenido la suerte de ir coleccionando durante mis largas estancias en el país", agregó.

La vida de Antonio Banderas sufrió varios cambios estos últimos años: se mudó de Los Ángeles (California, EEUU) a Londres (Reino Unido), lanzó su marca de ropa y escribió un guión sobre la historia de un niño refugiado que llega a las playas españolas y recibe asilo en la mansión de una millonaria. En cuanto a su nueva vocación por la moda, Banderas, quien se fue de su Málaga natal a los 19 años, asiste a un taller en la prestigiosa universidad londinense Central Saint Martins, donde han estudiado diseñadores de la talla de Stella McCartney.

"Han creado cursos especiales de cinco semanas; así yo puedo estudiar y seguir rodando. Supongo que no podré graduarme hasta dentro de cuatro o cinco años, pero estoy muy satisfecho con todo lo que estoy aprendiendo", confesó el actor durante la entrevista realizada en Sofía (Bulgaria), donde se encuentra rodando con Paz Vega la cinta de acción Stoic, del director israelí Isaac Florentine. A partir de esta nueva afición, el actor se relaciona con diseñadores de la talla de Carolina Herrera y Jean Paul Gaultier. "Me dijeron que debo ser muy cauto en estas primeras colecciones, que soy un personaje público y que si hago una locura me van a dar duro. Por eso apuesto por ofrecer básicos con un giro", afirmó.