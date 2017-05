Carolina Vegas en su momento más resplandeciente

Autorretrato de una madre feminista, a favor del aborto

Karina Medina Pino

El nuevo libro de la narradora y periodista Carolina Vegas es literalmente un texto escrito con amor, inspirado en su bendecida experiencia de traer al mundo a Luca, su anhelado hijo. Es él la fuente de esta historia maravillosa, que más bien parece una conversación intima entre una mujer con sus amigos (lectores), rebosante de plenitud y decida a contar lo que nadie se atreve a contar de la maternidad.

En Un amor líquido Carolina revela lo duro que fue concebir a Luca, por causa de una extraña afección llamada endometriosis. La autora comparte los difíciles momentos que tuvo que pasar por comentarios como estos: “Oye, Caro, tú, a tu edad por qué no tienes hijos aún? No quieres? Se te está haciendo tarde…”.

En este texto, no existe secreto alguno sobre ninguno de sus sentimientos: “Debo confesar también que más de una noticia de algún embarazo ajeno me hizo llorar. Me sentía como la peor basura al hacerlo, pues en lugar de alegrarme con la felicidad ajena me amargaba ante la pregunta: Por qué ella y no yo?”.

Paso a paso va detallando cómo se transforma su vida desde el momento en que descubre que por fin ha logrado quedar embarazada hasta cómo son esos intensos, felices y apabullantes días con el bebé en casa: “Quiero creer que, así como la lluvia ayuda a que crezca la vida al nutrir las plantas, el agua que me mojó esa noche y la luz de esa luna gigante hicieron de mi cuerpo un campo fértil…” “En efecto, días después concebimos a Luca…” “No lo podía creer. Era un milagro”... “Estoy tan redonda que camino como un pato”… “A veces siento que la máxima expresión de amor que puedo tener con mi hijo es por medio de la teta…” “Escribo este texto porque no quiero olvidar”.

Un amor líquido no solo es un libro para mujeres. Es mucho lo que puede aportar a padres, abuelos, tíos, amigos y a todo ese montón de gente que se necesita para criar a un niño. La familia tiene una presencia importante en este testimonio.

La lectura va dando brincos, así como los daba Luca en el vientre de la autora; avanza en el relato de su embarazo y retrocede a su infancia y juventud sin perder el hilo de su testimonio. Otras veces saca a la luz sus recuerdos íntimos: “Desde que descubrí cómo frotar mi clítoris en circulitos, a eso de los dieciséis años, no supe cómo dormirme cada noche sin autogenerarme un orgasmo o varios”. Sin duda, la escritora no quiere guardarse nada para ella. Y es, precisamente esa transparencia y voz desparpajada la que nos hace permanecer una tarde entera, con su noche y su respectivo amanecer, sumergidos en este maravilloso libro.

En Un amor líquido Carolina Vegas se declara así: “Soy feminista y estoy a favor del aborto, y al mismo tiempo cumplí uno de mis más grandes sueños recientes: ser mamá”.

La escritora Melba Escobar cita estas palabas en el prólogo: “La autora logra conciliar el pensamiento feminista que ha forjado a lo largo de años y numerosas lecturas con su decisión de ser madre. En un relato coherente, grato, afectuoso y lúcido, nos hará pensar en una maternidad consciente, amorosa y responsable. Una maternidad elegida libremente, mientras confrontamos nuestros propios miedos y deseos frente a la crianza de un hijo o de un allegado, en esa fase asombrosa en la que el círculo de la vida da la vuelta y vuelve a empezar”.