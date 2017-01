“Caribe: música, ron y literatura”

“La idea es revelar los secretos de un Caribe que vive entre la leyenda del ron y la música, pero que va más allá de estos elementos. Soy un apasionado por este tema, lo he estudiado a fondo y me deleito en saber que el Caribe es y seguirá siendo una eterna caja de sorpresas para la literatura universal”: expresa Juan Gossaín -con una voz que contagia de alegría- como abrebocas de su charla con Juancho Armas Marcelo y Mario Jursich, sin duda, una de las más esperadas del Hay Festival, que tendrá lugar a las 7:30 de esta noche, en el Patio del Centro de Formación de la Cooperación Española.

Los asistentes no sólo podrán disfrutar de la amena conversación de estos tres personajes amantes de las tradiciones y realidades de este cautivador territorio. También conocerán sobre sus escritores favoritos, sus gustos musicales y los fragmentos de los textos y libros que más los emocionan.

“Cómo es verdaderamente el Caribe, cuáles son sus características, qué es lo que lo hace tan diferente a las demás culturas; la belleza de lo que han construido los narradores en sus imaginarios, cimentados en la realidad de las vivencias, experiencias y sucesos que aquí se presentan. La gente sigue hablando de realismo mágico, y todo se trata de la realidad mágica del Caribe”, continúa emocionado, Juan Gossaín, listo y siempre dispuesto para hablar de su entrañable tierra.

“Es esa la finalidad de esta charla, un tema que me apasiona como ninguno, por eso desde hace muchos años me vine a vivir a Cartagena, el lugar más bello del mundo. Soy muy feliz escribiendo aquí.

¿Cómo es su rutina a la hora de escribir y en qué se inspira para hacerlo?

Mira, la gente suele creer que la inspiración existe. No es así. Yo lo digo con franqueza, sin disciplina y rigor no hay tal inspiración. Es claro que esta ciudad me emociona para escribir, pero es necesario apartar un tiempo para hacerlo. Yo, por ejemplo, me levanto a escribir, sagradamente, a las cuatro de la mañana, de lunes a viernes. Más que hábito, es un acto espiritual. Tengo una ventana frente al mar que disfruto al máximo, que me hace suspirar a diario, pero la inspiración va más allá de ver el horizonte azul y de ver volar los alcatraces que tanto me gustan. Mi música y mi ron son mi trabajo, lo demás te lo cuento esta noche.

Sobre los escritores

Juan Gossaín ha publicado cuatro novelas: La mala hierba (1981), La balada de María Abdala (2003), Al final del sueño (2006) y La muerte de Bolatriste (2010); tres libros de crónicas: La nostalgia del alcatraz (1989), Crónica del día (2003) y La memoria del alcatraz (2015); un libro de apuntes sueltos: Etcétera (2008); y el libro de relatos Puro cuento (2004). Ganó 23 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2006 el Círculo de Periodistas de Bogotá le entregó el Premio a la Vida y Obra, y en 2010 la Embajada de España lo galardonó como periodista del año.

Juancho Armas Marcelo ha escrito varias novelas. Entre las más destacadas figuran: El camaleón sobre la alfombra (1974; Premio Galdós, 1975), Estado de coma (1976) y Calima (1978). En 1982, publicó Las naves quemadas, y El árbol del bien y del mal (Seix Barral, 1995). En 1989, Los dioses de sí mismos se publicó tras ganar el Premio Internacional de novela Plaza y Janés. Tirios, troyanos y contemporáneos (1987) recoge en un solo volumen una selección de sus artículos y ensayos literarios; El otro archipiélago (1988) es un documento histórico sobre la diáspora insular canaria en América, y Vargas Llosa. El vicio de escribir (1991).

Mario Jursich Durán, Periodista cultural, poeta, escritor y traductor colombiano. Es director y miembro fundador de la revista El Malpensante de Bogotá. Se dio a conocer como poeta con su libro Glimpses. Entre sus publicaciones se destacan sus ensayos y crónicas, donde explora aspectos inéditos de la vida sociocultural del país.