Medio siglo de la obra clásica del realismo mágico

"Cien años de soledad" a bordo del galeón macondiano

Nelson Fredy Padilla *



¿A quién no le gustan los cuentos de navegantes? Mi preferido es “La viuda Ching pirata”, el relato de Jorge Luis Borges sobre las corsarias “hábiles en la maniobra marinera, en el gobierno de tripulaciones bestiales y en la persecución y saqueo de naves de alto bordo”. Como la inglesa Mary Read, que se batía a duelo con cualquier Jack Sparrow y siempre los vencía con sus pistolones hechizos o sus espadas. Como su cómplice más temida, la irlandesa Anne Bonny, “de senos altos y pelo fogoso”. Ellas en la vida real asolaron el mar Caribe desde las islas Bahamas hasta ser sometidas en Jamaica en 1720. En la ficción borgiana, la gran Viuda de Ching tuvo 40 mil hombres bajo su mando y dejó en su testamento órdenes precisas de cómo repartir su fortuna conquistada en los mares de Asia. Una leyenda que me robó el aliento como la primera vez que leí Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez.



De eso hablaba con el Nobel de Literatura colombiano en Bogotá, en febrero de 1999, siendo él dueño de la revista Cambio y nuestro jefe de redacción en el ejercicio del “mejor oficio del mundo”. La tertulia, y tal vez este libro, surgió cuando le pregunté por qué incluyó en su reportaje “El amante inconcluso”, sobre la escandalosa relación del presidente estadounidense Bill Clinton y la becaria Mónica Lewinsky, una distancia en millas náuticas y no en kilómetros. Me dio dos razones: por la musicalidad del párrafo final y porque desde que escribió el Relato de un náufrago se enamoró de la navegación marítima, no sólo por el vívido testimonio del sobreviviente Luis Alejandro Velasco, sino también por las historias que le compartían sus eternos compinches de parrandas de playa y los pescadores que le enseñaron sobre “el océano del mundo” en Cartagena y La Habana, los dos puertos de su vida. Tal medida de longitud aparece en otros reportajes, así como en cuentos y novelas donde, comentó, “no pude disimular mi humor de naufragio”.

Maestro, ¿por eso un galeón español aparece al comienzo de Cien años de soledad? “Relee el fragmento de la expedición de José Arcadio Buendía en busca de la salida al mar para Macondo y te darás cuenta”, me dijo. Y releí: “…se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable”.

En este caso le interesaba el valor simbólico y mítico del galeón como una manera de atrapar la historia de América, para ponerla al servicio de la atmósfera temporal macondiana. La estructura del barco es asimilable a la estructura de la historia del pueblo marginado de la memoria, como este galeón encallado del que sólo quedará el costillar. Contó que con los datos y la inspiración que no usó en Cien años de soledad, en 1968 escribió, al vaivén de comas y conjunciones, el cuento “El último viaje del buque fantasma”, su graduación marinera a bordo del sueño de un adolescente con un trasatlántico en el que evocaba los tiempos coloniales del navegante Francis Drake.



Maestro, ¿por qué en El amor en los tiempos del cólera citó con nombre propio al galeón San José? “Por capricho”, dijo antes de insinuar una sonrisa bajo su bigote cenizo. Esa novela es la historia de amor de sus padres elevada a mito con ayuda de esa nave. Dentro de su plan de conquista Florentino Ariza, que no sabía nadar, se propone buscar el tesoro del galeón 16 millas náuticas al noroeste de la isla mayor para regalárselo a Fermina Daza.



Para entender cómo puso el naufragio al servicio de la ficción también me hizo leer los apartes: “Varias veces al año se concentraban en la bahía las flotas de galeones cargados con los caudales de Potosí, de Quito, de Veracruz, y la ciudad vivía entonces los que fueron sus años de gloria. El viernes 8 de junio de 1708 a las cuatro de la tarde, el galeón San José que acababa de zarpar para Cádiz con un cargamento de piedras y metales preciosos por medio millón de millones de pesos de la época, fue hundido por una escuadra inglesa frente a la entrada del puerto, y dos siglos largos después no había sido aún rescatado. Aquella fortuna yacente en fondos de corales, con el cadáver del comandante flotando de medio lado en el puesto de mando, solía ser evocada por los historiadores como el emblema de la ciudad ahogada en los recuerdos”. Sólo la mente de un creador como él podía sacar de la galera la imagen de un timonel que ni muerto abandona su nave y que siempre quiso usarla desde que descubrió las narraciones de Joseph Conrad.



“Medio millón de millones”, me explicó, era la forma de darle una dimensión colosal al tesoro al que nadie había podido darle un estimativo exacto. Una licencia narrativa eficaz como cuando calculó en más de 3.000 los muertos de la matanza de las bananeras y esa cifra hiperbólica se transformó en verdad literaria a través de Cien años de soledad. El caso del San José le había llamado tanto la atención que armó un pequeño expediente para poder escribir en El amor en los tiempos del cólera: “Desde que oyó por primera vez el cuento del tesoro en el hotel de paso, Florentino Ariza se había informado de cuanto era posible sobre los hábitos de los galeones. Aprendió que el San José no estaba solo en el fondo de corales. En efecto, era la nave insignia de la Flota de Tierra Firme, y había llegado aquí después de mayo de 1708, procedente de la feria legendaria de Portobelo, en Panamá, donde había cargado parte de su fortuna: trescientos baúles con plata del Perú y Veracruz, y ciento diez baúles de perlas reunidas y contadas en la isla de Contadora. Durante el mes largo que permaneció aquí, cuyos días y noches habían sido de fiestas populares, cargaron el resto del tesoro destinado a sacar de pobreza al reino de España: ciento dieciséis baúles de esmeraldas de Muzo y Somondoco, y treinta millones de monedas de oro”.



Y añadir: “La Flota de Tierra Firme estaba integrada por no menos de doce bastimentos de distintos tamaños, y zarpó de este puerto viajando en conserva con una escuadra francesa, muy bien armada, que sin embargo no pudo salvar la expedición frente a los cañonazos certeros de la escuadra inglesa, al mando del comandante Carlos Wager, que la esperó en el archipiélago de Sotavento, a la salida de la bahía. De modo que el San José no era la única nave hundida, aunque no había una certeza documental de cuántas habían sucumbido y cuántas lograron escapar al fuego de los ingleses. De lo que no había duda era de que la nave insignia había sido de las primeras en irse a pique, con la tripulación completa y el comandante inmóvil en su alcázar, y que ella sola llevaba el cargamento mayor…”. El mismo método: basarse en hechos reales para recrear la historia del galeón. Se sabe que no incluía carga de Veracruz ni de Contadora pero la sonoridad de esas palabras le convenían como Muzo y Somondoco, al igual que las cifras inventadas de baúles o el “archipiélago de Sotavento”. Carla Rahn Phillips empieza su libro El tesoro del San José (2010) diciendo que todo lo contado por el Nobel de literatura colombiano es falso, excepto el hecho del naufragio y su fecha. Sí. Eso se comprueba en los documentos del Archivo General de Indias, en “las cartas de marear” como las llamaba Gabo, pero ese no es el punto cuando de literatura hablamos: quien lee una novela de García Márquez le otorga verosimilitud absoluta a cada detalle más allá de la verdad de los historiadores.







Florentino intenta la utopía con la ayuda de Euclides, un niño buceador a pulmón. “Salieron de la bahía por entre las dos fortalezas de la Boca Chica, y al cabo de cuatro horas de navegación entraron en el estanque interior del archipiélago… Al final del remanso, a dos horas de la isla mayor, estaba el sitio del naufragio”. Navegaron por el antiguo canal de los galeones, a más de 20 leguas náuticas al oriente del lugar previsto por Florentino, y un día el muchacho salió a flote con dos aderezos de mujer en la boca y una historia increíble: “Lo que entonces contó era tan fascinante, que Florentino Ariza se prometió aprender a nadar, y a sumergirse hasta donde fuera posible, sólo por comprobarlo con sus ojos. Contó que en aquel sitio, a sólo 18 metros de profundidad, había tantos veleros antiguos acostados entre los corales, que era imposible calcular siquiera la cantidad, y estaban diseminados en un espacio tan extenso que se perdían de vista. Contó que lo más sorprendente era que de las tantas carcachas de barco que se encontraban a flote en la bahía, ninguna estaba en tan buen estado como las naves sumergidas. Contó que había varias carabelas todavía con las velas intactas, y que las naves hundidas eran visibles en el fondo, pues parecía como si se hubieran hundido con su espacio y su tiempo, de modo que allí seguían alumbradas por el mismo sol de las 11 de la mañana del sábado 9 de julio en que se fueron a pique. Contó, ahogándose por el propio ímpetu de su imaginación, que el más fácil de distinguir era el galeón San José, cuyo nombre era visible en la popa con letras de oro, pero que al mismo tiempo era la nave más dañada por la artillería de los ingleses. Contó haber visto adentro un pulpo de más de tres siglos de viejo, cuyos tentáculos salían por los portillos de los cañones, pero había crecido tanto en el comedor que para liberarlo había que desguazar la nave. Contó que había visto el cuerpo del comandante flotando de costado dentro del acuario de castillo, y que si no había descendido a las bodegas del tesoro fue porque el aire de los pulmones no le había alcanzado”.



Imágenes construidas como para la pentalogía Piratas del Caribe. Están en las cartas de Florentino a Fermina, que también intuyó que su prometido había perdido el juicio porque ella sabía que su papá se obsesionó con el mismo cuento y gastó una fortuna, como han hecho varios gobiernos de Colombia, convenciendo a buzos extranjeros para que se asociaran con él en la búsqueda del tesoro sumergido, que según esa ficción realmente estaría a 200 metros de profundidad, sin descartar que el naufragio fuera invento de “algún virrey bandolero” para robarse los caudales de la Corona española.



Bastó que la mamá de Florentino mordiera el metal del arete con una esmeralda y el de la medalla de la Virgen para ponerle fin a “la fábula del galeón” y hacerle ver a su hijo que había sido engañado en una odisea que sería su primera gran lección naviera antes de que aprendiera desde un faro “a conocer los barcos por sus voces” y llegara a ser presidente de la Compañía Fluvial del Caribe. Como en Cien años de soledad, el ardid cumple la función de atrapar al lector y dejar más vigente que antes el misterio que hoy atrae de nuevo a los colombianos a la historia del galeón al tiempo que García Márquez transforma el enamoramiento de Florentino y Fermina en otro evento sublime del realismo mágico.



*Autor del libro “El Galeón San José y otros tesoros. Relatos de intrigas y conspiraciones” (sello editorial Aguilar 2016).