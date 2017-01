Concierto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena en el Festival

Foto: Jose Guiot.

La misma bahía donde se libraron las batallas que exaltaron la heroicidad de la ciudad será el telón de fondo que acompañará la primera presentación a gran escala de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, un sueño cumplido que agrupa a jóvenes cartageneros con el propósito de hacer de la música un medio concreto de impacto social y de desarrollo cultural. (Vea también: Conciertos gratuitos del Cartagena XI Festival Internacional de Música)

“La orquesta es un proyecto histórico para Cartagena y Colombia, porque no en todas las regiones del país hay ese apoyo a este tipo de arte. Además, es un importante camino formativo y una plataforma que potencia a los jóvenes para desarrollar sus habilidades”, afirma Leonardo Federico Hoyos, director de la orquesta, un músico colombiano formado en Moscú, que se ha desempeñado como director de distintos proyectos orquestales en Rusia, Alemania y Colombia. (Lea también: Prográmese con el Cartagena XI Festival Internacional de Música)

En el marco del Festival, y como resultado de la alianza entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Fundación Puerto de Cartagena, la Fundación Salvi y RCN, debutarán 22 jóvenes, quienes se han preparado con ensayos diarios, mañana y tarde, con el fin de complacer a los más de 3.000 asistentes que participarán del concierto de esta noche en el Puerto de Cartagena, el cuarto más importante de América Latina.

“Yo practicaba patinaje, pero eso no me llenaba. Un día, mi hermano me llevó a un ensayo de la orquesta donde tocaba y me dieron un violín, pero tampoco me gustó. Lo que me llamó la atención fue la fuerza y la potencia de la trompeta. Desde ese día, hace dos años, empecé a tocarla y ahora soy niño invitado a la Orquesta Sinfónica de Cartagena durante el Festival”.

Así relata Freddy Andrés Hernández cómo comenzó su camino dentro de la música. Este talento cartagenero, de 11 años, quien iniciará este año su bachillerato, estaba con su hermano tocando por pasión su trompeta en las calles del Centro Histórico de la ciudad, cuando los talleristas encargados del Festival, cautivados por su habilidad lo conquistaron para integrar temporalmente la Orquesta. Freddy interpretará un solo de trompeta en el concierto.

Daniela Castro Guzmán, joven violinista, quien descubrió su gusto por este instrumento en su colegio y logró vincularse a la Orquesta luego de audicionar y cumplir todos los filtros de selección, manifiesta tener sentimientos encontrados frente a esta experiencia: “Yo me siento muy orgullosa de ser parte del primer semillero, porque no se tenía una orquesta fija aunque también me siento ansiosa al saber que voy a tener esta gran oportunidad”, comenta.

La Orquesta Sinfónica de Cartagena debutará con la obra del artista mexicano Arturo Márquez Conga del fuego nuevo, con la que unirán al Caribe con el Viejo Mundo, mediante un ensamble que pondrá de manifiesto la potencia y la mixtura de los ritmos que tanto impactan en Europa y que son la gran cuota que Latinoamérica le aporta a ese continente en materia musical.

“El concierto del puerto es un reto, estaremos compartiendo escenario y obras con artistas internacionales de Francia (el trío Salque- Peirani- Strouk) y Brasil (Renato Borghetti Cuarteto). La orquesta se va a lucir. Se pensó inicialmente en un núcleo mayor de participantes, sin embargo los que están tendrán más mérito, a veces con poquitos se logra más, aunque, por estar en el festival tendremos apoyo de otros jóvenes que participan de la agenda del festival”, afirma Hoyos.

La Sinfónica aspira a ser un emblema cultural de Cartagena y un proceso con impacto, no una decoración social, desde donde se gesten y formen los artistas que serán la punta de lanza que abra las sendas de un nuevo enfoque y perspectiva de la música en Colombia y el mundo. Aunque el público cartagenero no está acostumbrado a escuchar música clásica, es un nuevo reto para el semillero llevar la música a todos los rincones de la ciudad, darla a conocer e imprimir gusto y apreciación por la música universal, generando nuevos espacios de deleite cultural y de transformación social que ayude a desmitificar la condición elitista de la música clásica, logrando que esté al alcance de todos.