Poema

El Lenguado

REDACCIÓN CULTURA

Soy

lo gris contra lo gris. Mi vida

depende de copiar incansablemente

el color de la arena,

pero ese truco sutil

que me permite comer y burlar

enemigos

me ha deformado. He perdido la

simetría de los animales bellos, mis ojos

y mis narices

han virado hacia un mismo lado del

rostro. Soy un pequeño monstruo invisible tendido siempre sobre el lecho del mar.

Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora

una agitación de arena y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho. Soy una palada de órganos enterrados en la arena y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos.

A veces sueño que me expando

y ondulo como una llanura, sereno y sin

miedo, y más grande

que los más grandes. Yo soy entonces

toda la arena, todo el vasto fondo

marino.

***

José Watanabe: Fue una de las voces más propias entre los poetas peruanos del 70, una generación caracterizada por sus experimentos con el coloquialismo, su ruptura con la tradición poética peruana anterior a ellos, y su radicalismo ideológico. También llamado poeta sabio, Watanabe busca trascender en su poesía. De su padre, no sólo aprendió el control de las manifestaciones emocionales, que llama refrenamiento; sino también y sobre todo la forma poética del haiku, la expresión mejor lograda de la mirada oriental del mundo que, por los senderos del budismo zen y el taoísmo, busca a la naturaleza pura y real irradiando su misterio en cada observación.