En National Theatre Live

El teatro británico vive alrededor del mundo

ALBERTO SANABRIA

El National Theatre Live NTL nació en 2009 como una iniciativa del Royal National Theatre, consistente en transmitir lo mejor del teatro británico en salas de cine alrededor del mundo. La primera obra que se transmitió en esta modalidad fue Fedra, con la actriz Helen Mirren, a quien vimos en The Audience, una de las producciones del NTL.

En nuestro país, la primera temporada que pudimos ver fue en 2014, en las salas de Cine Colombia, con tres obras: War Horse, basada en la novela de Michael Morpurgo y adaptada por Nick Stafford, con marionetas de caballos de tamaño real que sorprendieron por su impecable manejo; King Lear, del director ganador del premio Óscar, Sam Mendes, y la comedia A Small Family Business, de Alan Ayckbourn, dirigida por Adam Penford.

Al año siguiente, la temporada fue inaugurada por una impactante Medea en versión contemporánea, escrita por Ben Power y protagonizada por Helen McCrory, a quien veremos en la primera obra de la temporada 2017, The Deep Blue Sea. Luego vimos a Gillian Anderson, magistral como Blanche Du Bois, en Un tranvía llamado deseo. En esa temporada se incluyó por primera vez una obra hecha fuera de Gran Bretaña, Of Mice and Men (De ratones y hombres), asombrosa producción de Broadway dirigida por Anna Shapiro.

El año pasado vimos seis obras memorables, como la ya mencionada The Audience, divertida puesta de las reuniones que la reina Isabel II ha sostenido con los primeros ministros ingleses, protagonizada por Helen Mirren; Hamlet, con Benedict Cumberbatch, a quien habíamos visto en 2015 en Frankestein, y una sobrecogedora Panorama desde el puente protagonizada por Mark Strong, bajo la dirección de Ivo van Hove, uno de los directores más importantes del mundo actualmente, cuyo trabajo podremos apreciar nuevamente en 2017 en Hedda Gabler.

Este año, la temporada viene con cuatro grandes nombres que dan buena cuenta de la dramaturgia británica del siglo XX: Terence Rattingan, Harold Pinter, Peter Shaffer y Tom Stoppard. Rattingan es el autor de la obra que abre el ciclo, The Deep Blue Sea (El profundo mar azul), en donde se muestra la tormentosa vida amorosa de una mujer en la ciudad de Londres en la década del 50, interpretada por Helen McCrory, con la dirección de Carry Cracknell.

Luego viene el premio nobel Harold Pinter, gran referente del teatro británico del siglo XX, detrás de cuyos textos aparentemente cotidianos bulle la complejidad del ser humano. Es el caso de No Man’s Land (Tierra de nadie), protagonizada por dos íconos de la actuación inglesa, Ian Mckellen (Gandalf en El Señor de los Anillos) y Patrick Stewart (Jean-Luc Picard en Star Trek), y dirigida por Sean Mathias, quien se dio a conocer internacionalmente por la película Bent.

Junto a los británicos está el dramaturgo noruego más importante de todos los tiempos, Henrik Ibsen, uno de los padres del drama moderno, con Hedda Gabler, personaje con una construcción psicológica que influenció la dramaturgia y el cine del siglo XX. Lo interpreta Ruth Wilson, actriz fuera de lo común cuyo trabajo será uno de los más memorables de la temporada, bajo la dirección del belga Ivo van Hove, ya mencionado.

El siguiente autor británico es Peter Shaffer, con su obra más célebre, Amadeus, sobre la rivalidad entre Mozart y Salieri, con el actor negro Lucian Msamati interpretando el rol antagónico.

La temporada incluye Peter Pan, del escocés J.M. Barrie, con la dirección de Sally Cookson, de quien vimos Jane Eyre el año pasado, recordada por ser un despliegue de teatralidad y música, dos elementos que estarán presentes en esta nueva producción.

El cierre de oro le corresponde a Tom Stoppard, dramaturgo británico de origen checo, con Rosencrantz & Guildenstern are dead (Rosencrantz y Guildenstern han muerto), obra con la que el autor se dio a conocer internacionalmente en 1966, cuando se estrenó el Festival Fringe de Edimburgo. La obra, de influencia existencialista, trata sobre los dos personajes secundarios que aparecen en Hamlet como idiotas útiles al servicio del rey Claudio. El montaje, dirigido por David Leveaux, cuenta con la gran atracción de Daniel Radcliffe, quien durante varios años encarnó a Harry Potter.