Este es “El mundo según Mafalda”

La exposición El mundo según Mafalda quiere revalorizar a los personajes que hicieron historia en nuestra cultura y que marcaron un modo de ver el entorno social. Por ello, el recorrido que se hará en el Museo de los Niños, en Bogotá, invita a grandes y chicos a sumergirse en un período de la historia, a reencontrarse con la viñeta y a rescatar el poder de la pregunta, la capacidad de indagar, intervenir y, en consecuencia, actuar.

Esta muestra quiere crear un espacio donde el visitante tenga la posibilidad de adentrarse en la particular visión que la niña protestona tiene del mundo. El deseo de plantear una mirada activa en el personaje tiene una convicción: sigue siendo importante generar espacios culturales alternativos, donde sea posible rememorar personas/personajes/hechos que ocupan un lugar destacado en la vida cultural de nuestra sociedad.

Mafalda es el personaje central de una historieta, es un dibujo. Por lo que la intención de los organizadores no es transformar esa condición, sino por el contrario, reforzarla desde el conocimiento y la indagación de sus características.

“Mafalda surge de un conflicto, de una contradicción: a uno de chico le enseñan una cantidad de cosas que no se deben, que no se pueden, que están mal, que hacen daño, etc. Pero resulta que cuando uno prende el televisor o abre los diarios se encuentra con que los adultos perpetran todas esas cosas prohibidas para los chicos… A través de masacres, de guerras, de torturas. Y es aquí donde se produce el conflicto. ¿Por qué los grandes no hacen lo que les enseñan a los chicos?”, comentó su creador, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido como Quino , en Braceli, en 1987.

Esas preocupaciones son trasladadas a la niña, que se preocupa por la política mundial, o a la obsesión de Manolito con el dinero.

La tira de prensa, que nació en 1962 bajo la premisa de promocionar la marca de electrodomésticos Mansfield, de la empresa Siam Di Tella, tenía como objetivo que en las historietas apareciesen algunos electrodomésticos y que los nombres de los personajes comenzaran por “M”, para posteriormente aparecer en los medios impresos y así funcionar como publicidad encubierta.

Cuando el humorista y escritor Miguel Brascó le propusó a Quino hacer varias tiras protagonizadas por una familia de clase media con dos hijos: un niño y una niña, Quino aceptó.

La tira, que fue ofrecida por Agens al diario Clarín, no fue publicada cuando se descubrió la campaña que querían realizar. Posteriormente, Miguel Brascó publicó tres de las tiras dibujadas para la campaña fallida en el suplemento humorístico Gregorio, de la revista Leoplán, del cual era director.

Dos años más tarde, en 1964, Julián Delgado, director de la revista Primera Plana, acordó con Quino comenzar a publicar en ese medio a Mafalda –nombre tomado del filme Dar la cara (1962), basado en la novela homónima de David Viñas, donde hay una bebé que lleva ese nombre–. A la historieta se le desvincularon los propósitos publicitarios y con ello se construyó una historia en la que los protagonistas no fueron solamente Mafalda y sus padres. En escena aparecieron los amigos de esta niña revolucionaria: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Libertad y su hermanito Guille.

¿Quién es Quino?

Decir Quino Lavado suena extraño. Quizá suponga que el maestro se baña seguido, pero no es a eso a lo que nos referimos. Lavado es su apellido.

Cuando nació lo llamaron Joaquín Salvador. Tenía un tío Joaquín, lo cual fue un problema: como era más grande que él, ya todos le venían diciendo Joaquín desde hacía tiempo. Por eso lo empezaron a llamar “Joaquincito, Joaquino, gu gu”. Así le quedó Quino. Esto pasó en Mendoza, el 17 de julio de 1932.

El tío era pintor y dibujante, así que junto a él, Quino empezó a manejar el lápiz.

Los acontecimientos de la Guerra Civil de su país y la Segunda Guerra Mundial fueron tema de preocupación y conversación en el hogar cuando Quino era un niño. La pérdida de sus padres siendo adolescente, marcó su vida.

Comenzó y abandonó la Escuela de Bellas Artes tomando la decisión de convertirse en dibujante humorístico. En 1954, tras cumplir con el Servicio Militar (entonces obligatorio), viajó a Buenos Aires en busca de trabajo y consiguió publicar su primera página en el semanario Esto Es. Inmediatamente comenzó en una decena de medios más, lo que afianzó su trazo y su mirada personal del entorno.

Se casó con Alicia Colombo, dos años después realizó su primera exposición en Buenos Aires (1962). En 1963 editaron su primer libro, El mundo de Quino, y en 1964 comenzó a publicar Mafalda, única tira que realizó.

De allí en más, sus dibujos de trazo fino, que siempre realiza en blanco y negro –“Creo que por eso veo el mundo a rayas”–, integran cientos de periódicos y revistas. Siguen libros, exposiciones, películas, salones internacionales, premios. El humorista sutil, inteligente y profundo traspasó profesionalmente, sin planearlo, la frontera argentina, convirtiéndose en uno de los más reconocidos y queridos del mundo.

El éxito y la fama internacional no impedirían que Quino, el 25 de junio de 1973, tomara una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no sentía la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia. Sin embargo, el interés por esta tira de prensa se ha mantenido inalterado. De hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales. En adelante, Quino continuaría publicando semanalmente sus tan conocidas páginas de humor que han ido agrupándose en la colección de sus libros.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. En 2014, cuando Quino cumplió 60 años realizando humor gráfico y Mafalda 50, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Para ese mismo año inauguró la 40ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

En 2007, el Museo Barrilete creó la muestra El mundo según Mafalda, con la que le rindió homenaje a los 50 años de Mafalda.

