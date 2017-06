Falleció el trompetista de jazz 'Tito' Puentes

REDACCIÓN CULTURA

Ernesto 'Tito' Puentes nació en la Habana en 1928. Hacia 1940 comenzó su trayectoria musical, acompañado por dos tíos también trompetistas, lo que años más tarde le permitiría salir a escenarios internacionales. En 1950 parte a Francia, donde pasaría el resto de su vida.

Instalado en París se hizo a un nombre entre los círculos musicales y estuvo junto a artistas como Sylvie Vartan, Michel Delpech, Claude François, Nino Ferrer, Eddy MItchell e, inclusive, Joe Dassin.

Grabó más de 200 álbumes en tantas décadas de carrera y definió su música como afrocubana, en lugar de tildarla de salsa.

"Cuando tocaba jazz mis compatriotas decían que ya no era cubano, sino ‘jazzman‘. Ahora me conocen como salsero. Pero yo prefiero el término afrocubano en lugar de salsa, que es incorrecto y que ante todo, fue inventado en Estados Unidos. Yo me llamo simplemente músico".

En 1995 creó su banda Big Band, junto a 20 músicos provenientes de Cuba, Venezuela y Colombia. Su último álbum fue Gracias, que salió en 2012; para este invitó al músico camerunense Manu Dibango y al trompetista francolibanés Ibrahim Maalouf

'Tito' y su Big Band, tocaron por última vez en julio de 2015, en el festival francés Tempo Latino à Vic-Fezensac.

El director de orquesta y trompetista, falleció este jueves en Montpellier, Francia, según lo confirmó su agente.